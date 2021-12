Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Anna Ernst

Was wichtig ist

SPD und FDP ebnen Weg für neue Regierung. Kaum etwas trennt Olaf Scholz noch von der Kanzlerschaft. Am Wochenende haben die Parteitage von SPD und FDP jeweils mit überwältigender Mehrheit für den Ampel-Koalitionsvertrag gestimmt. An diesem Montagmittag endet auch die Abstimmung bei den Grünen. Stimmen deren 125 000 Mitglieder zu, ist der Weg für die erste Ampel-Koalition in Deutschland frei. Zum Artikel

Biden will Putin von Angriff auf Ukraine abhalten. Beide Präsidenten wollen am Dienstag in einer Videokonferenz über Russlands Aufmarsch an der ukrainischen Grenze diskutieren. Ukrainischen und US-amerikanischen Offiziellen zufolge hat Moskau dort mehr als 100 000 Soldaten zusammengezogen. Biden droht für den Fall eines Angriffs mit ernsten Konsequenzen. Zum Artikel

Comedian Mirco Nontschew stirbt mit 52 Jahren. Der Komiker war für seine Grimassen bekannt und brachte Millionen zum Lachen. Nun ist er überraschend gestorben. Bekannt geworden war er vor allem durch "RTL Samstag Nacht". Auch bei "7 Zwerge - Männer allein im Wald" war er zu sehen, zuletzt trat er bei "LOL" auf. Zum Nachruf (SZ Plus)

US-Politiker Bob Dole ist tot. Der Weltkriegsveteran vertrat die Republikanische Partei ein Vierteljahrhundert im US-Senat. 1996 verlor er die Präsidentschaftswahl gegen Bill Clinton. Im Februar hatte er bekannt gegeben, an Lungenkrebs erkrankt zu sein. Er wurde 98 Jahre alt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Inzidenz sinkt leicht auf 439,2. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt am Sonntag wieder leicht. Zum Vergleich: Am Samstag hatte der Wert bei 442,7 gelegen, vor einer Woche bei 446,7 (Vormonat: 169,9). Die Nachrichten aus Deutschland im Überblick

Sachsens Innenminister will Fackelaktion ahnden. Wöller (CDU) kündigt nach einer Einschüchterungsaktion vor dem Haus seiner Kabinettskollegin Köpping (SPD) ein "klares und schnelles Signal des Rechtsstaats" an. Er wolle "mit der Staatsanwaltschaft eine Verfahrensweise finden, um begangene Verstöße schnell zu ahnden". Etwa 30 Menschen hatten sich am Freitag mit Fackeln, Trillerpfeifen und Trommeln vor Köppings Haus postiert. Zum Artikel

Das hat am Wochenende viele interessiert

Bayern-Sieg in Dortmund: Ein wildes Spiel voller Gift. Kreative Angriffsreihen, konfuse Defensiven und ein umstrittener Schiedsrichter: Das 3:2 des FC Bayern bietet reichlich Debattenstoff - besonders Mats Hummels wird den Abend nicht so schnell vergessen. Zum Spielbericht

Videobeweis in Dortmund: Musse guck! Der Videoschiedsrichter ist auch im spektakulären Spitzenspiel der Bayern in Dortmund Streitgegenstand - trotz plausibler Erklärungen. Aus den Geschehnissen lässt sich eine Handlungsempfehlung ableiten. Zum Kommentar

Corona-Hilfen: "Fast jedes zweite Unternehmen traf die Rückzahlung unerwartet." Schnell, unbürokratisch und großzügig sollten die Corona-Hilfen sein. Jetzt kommen die Rückforderungen der Gelder für viele Unternehmen überraschend. Manche trifft dies hart. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Der Sinn des Lebens. Die japanische Prinzessin Aiko huldigt ihren Ahnen, John Cleese findet Religion "sehr hilfreich", und Hape Kerkeling lacht sich kaputt. Die Leute-Meldungen des Tages