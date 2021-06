Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Nachrichten kompakt

Laschet verspricht "Modernisierungsschub". Knapp 100 Tage vor der Bundestagswahl legt die Union ihr Programm vor. Kanzlerkandidat Laschet und CSU-Chef Söder wollen keine Steuererhöhungen, sondern den Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abschaffen sowie kleine und mittlere Einkommen entlasten. Außerdem soll unter anderem die Minijobgrenze von 450 Euro auf 550 Euro erhöht werden. Zum Artikel

EU beschließt neue Sanktionen gegen Belarus. Die Außenminister verständigen sich auf weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen den Apparat von Machthaber Lukaschenko. Sie nehmen die Kali- und Düngemittelindustrie sowie Mineralölunternehmen und den Finanzdienstleistungssektor des Landes ins Visier. Der Beschluss soll schon in den nächsten Tagen umgesetzt werden. Auch Großbritannien, Kanada und die USA verhängen weitere Strafmaßnahmen. Zum Artikel

Schwedischer Regierungschef Löfven verliert Misstrauensvotum. Im Parlament stimmt eine Mehrheit der Abgeordneten gegen den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten. Er führte bislang eine Minderheitsregierung mit den Grünen an, die von Liberalen und Linken toleriert wurde. Löfven hat nun eine Woche Zeit, um mit seiner Regierung zurückzutreten oder Neuwahlen auszurufen. Zum Artikel

Irans Präsident Raisi lehnt Treffen mit Biden ab. Aber auch unter der neuen Regierung sollen die Gespräche über die Rückkehr zum Atomabkommen fortgeführt werden. Verhandlungen über Irans Regionalpolitik oder das Raketenprogramm der Revolutionsgarden, für die sowohl die USA als auch die Europäer eine Zusage erreichen wollen, schließt Raisi kategorisch aus. Zum Artikel

Kartellamt geht gegen Apple vor. Die Behörde will untersuchen, ob Apple eine "marktübergreifende Bedeutung" hat, die den Wettbewerb gefährden könnte. Ein Schwerpunkt der Ermittlungen werde auf dem App-Store liegen. Dieser ermögliche dem Konzern, Einfluss auf die Geschäftstätigkeit Dritter zu nehmen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Das Wichtigste zum Coronavirus

EXKLUSIV Spahn: "Es ist unser Ziel, dass Schule nach den Ferien so normal wie möglich wieder starten kann." "Das sind wir den Kindern und Jugendlichen schuldig", sagt der Gesundheitsminister. "Dafür müssen wir vorsichtig bleiben." Spahn will die Debatte um den Schulstart entschärfen. Er hatte am Wochenende angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante noch gesagt, man werde in den Schulen "nicht völlig ohne Schutzmaßnahmen im Herbst-Winter auskommen" und auch über einen möglichen Wechselunterricht gesprochen. Dafür gab es heftige Kritik. Zum Artikel

Leopoldina rät: Schulen offen lassen. Mittel- und langfristig gelte es, die Sprachförderung vor dem Schuleintritt auszubauen. Zu den Folgen der Pandemie schreibt die Nationale Akademie, manche Kinder und Jugendliche würden "kurz-, mittel- und wahrscheinlich auch langfristig von Belastungen und erlittenen Defiziten begleitet werden". Nämlich die Kinder, die ohnehin benachteiligt sind, weil es ihren Eltern an Geld, an Bildung oder an beidem mangelt. Zum Artikel

"Sie muss sich so allein gefühlt haben". Wie lebt man weiter, wenn ein geliebter Mensch ins Krankenhaus geht und man ihn nie wieder sieht? Wenn man sich nicht einmal auf dem Friedhof verabschieden kann? Französische Forscher haben Hinterbliebene von Corona-Opfern zu Wort kommen lassen. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

Abwarten ist keine Strategie - was die Polizei tun soll. Zu hoffen, dass die Freiluftpartys in eng bebauten Münchner Stadtquartieren von alleine verschwinden, ist unrealistisch. Stadt und Polizei brauchen ein Konzept für Vorfälle wie in der Türkenstraße. Zum Artikel

"Demokratische Ohrfeige für uns alle". In der ersten Runde der französischen Regionalwahlen verweigert die Mehrheit der Bevölkerung ihre Stimme. Die vorausgesagten Siege der Rechtsextremen bleiben aus. Zum Artikel

Abschied vom klassischen Dienstwagen. Limousinen für die Chefs? Nicht nötig. Siemens schließt keine langfristigen Leasing-Verträge mehr ab für leitende Angestellte und sieht sich als Vorreiter. Der Konzern hat dafür ein paar andere Ideen. Zum Artikel

Zu guter Letzt

"Wir können doch keine besseren Bayern sein! Wir sind Tiroler!" Zwischen Bayern und Tirol hat es in den zurückliegenden Monaten geknirscht - wegen der Blockabfertigung oder aufgrund coronabedingter Grenzschließungen. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter hätte Markus Söder trotzdem zu Bier und Weißwurst eingeladen. Zum Artikel (SZ Plus)