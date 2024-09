Scholz gegen Merz? Die Kandidatenfrage bei der SPD ist längst nicht geklärt

In Libanon explodieren zahlreiche Pager gleichzeitig - viele Verletzte. Das libanesische Gesundheitsministerium meldet acht Tote und 2750 Verletzte nach einem mutmaßlich koordinierten Angriff. Dabei explodierten Telekommunikationsgeräte. Offenbar sind unter den Opfern etliche Hisbollah-Mitglieder, auch der iranische Botschafter soll verletzt worden sein. Es ist die Rede vom "größten Sicherheitsdebakel" im Krieg mit Israel. Liveblog zum Krieg in Nahost

Von der Leyen stellt neue EU-Kommissare vor. Die EU-Kommissionspräsidentin präsentiert in Straßburg 26 Frauen und Männer, die künftig die Regierungsmannschaft der Europäischen Union bilden sollen. Sie bedenkt etliche ost- und mitteleuropäische Staaten mit einflussreichen Portfolios. Insgesamt ist das Gremium konservativer geworden - und dürfte von der Leyen seltener widersprechen. Zum Artikel

Amazon schafft das Home Office ab. Von Januar an sollen die Mitarbeiter fünf Tage die Woche ins Büro kommen. Das sei effizienter und schweiße die Mannschaft zusammen, argumentiert Konzernchef Jassy. Ausnahmen soll es geben, wenn etwa ein Kind krank ist oder man sich auf eine Arbeitsaufgabe konzentrieren wolle. In den Konzernzentralen wird es zudem wieder feste Schreibtische geben. Zum Artikel

Schütze lauerte Trump mehrere Stunden auf. Vor dem versuchten Anschlag auf den früheren US-Präsidenten wartete der bewaffnete Mann fast zwölf Stunden lang in den Büschen am Zaun des Golfplatzes in Florida, auf dem sich der Republikaner später aufhielt. Die Umgebung war nicht gesichert, der Secret Service muss sich Versagen vorwerfen lassen. Zum Artikel (SZ Plus)

Hauptangeklagter gesteht massenhaften Missbrauch von Ehefrau. Ein Rentner in Frankreich soll seine Frau mit Medikamenten betäubt und zugelassen haben, dass Fremde sie missbrauchen. In einem aufsehenerregenden Prozess belastet der Mann auch 50 Mitangeklagte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Hochwasser in Mittel- und Osteuropa: Mindestens 19 Todesopfer, ganze Landstriche verwüstet