Am Dienstagvormittag soll sich der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns, Hubert Aiwanger (links), in einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses erklären, das fordert Ministerpräsident Markus Söder, hier beide auf einem Archivbild vom Mai.

Von Laurenz Gehrke

Nachrichten kompakt

Söder bestellt Aiwanger zu Sondersitzung ein. Bayerns Ministerpräsident fordert von seinem Stellvertreter eine umfassende Erklärung zu dem antisemitischen Flugblatt aus dessen Schulzeit. Zum Artikel (SZ Plus)

EVG stimmt gegen unbefristete Bahnstreiks. Die Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) akzeptieren den Lohnkompromiss, wonach knapp 200 000 Bahn-Beschäftigte mindestens 410 Euro mehr Lohn im Monat und eine Inflationsprämie bekommen. Reisenden bleibt nun tagelanger Stillstand erspart. Im Herbst drohen aber neue Streiks: Dann verhandelt die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) über Lohnsteigerungen. Sie fordert stärkere Gehaltserhöhungen als die EVG. Zum Artikel (SZ Plus)

Wüst kritisiert Bundesregierung als "handlungsunfähig". Der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen geht die Ampelkoalition im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung scharf an. Es gebe zu viel Streit zwischen SPD, Grünen und FDP, weshalb wichtige politische Themen auf der Strecke blieben. Höchste Priorität sollte laut Wüst das Thema Flucht und Migration haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Hochwassergefahr durch Dauerregen in weiten Teilen Bayerns. Das Risiko von Überschwemmungen im Freistaat steigt weiter an. In Wasserburg ist die Lage besonders angespannt. In Rosenheim waren nach Angaben der Stadt am frühen Nachmittag Fahrrad- und Gehwege in der Nähe von Mangfall und Inn schon überflutet. Das dortige Wasserwirtschaftsamt erwartet, dass der Inn seinen Höchststand nach Mitternacht erreicht. Zum Artikel

Libysche Außenministerin nach Treffen mit israelischem Amtskollegen suspendiert. Eigentlich unterhalten die beiden Länder keine diplomatischen Beziehungen, aber nun soll inoffiziell über eine Zusammenarbeit gesprochen worden sein. Die Reaktion in Tripolis fällt heftig aus: Demonstranten zünden Reifen an, blockieren Straßen und forderten den Rücktritt der Regierung. Zum Artikel (SZ Plus)

Islamisches Frauengewand: Frankreich verbietet Abayas an Schulen. Die Regierung in Paris untersagt muslimischen Schülerinnen das Tragen eines traditionellen Gewands. Die politische Rechte hatte Präsident Macron zuvor vorgeworfen, er verteidige den säkularen Staat nicht genügend vor der Unterwanderung durch Islamisten. Die Gewerkschaft für Schulpersonal befürchtet, der Schritt könnte kontraproduktiv sein und zu Protesten führen. Zum Artikel

China: Rekord-Kurssturz bei Evergrande. Fast eineinhalb Jahre waren die Aktien des chinesischen Immobilienkonzerns vom Handel ausgesetzt. Nun sind die Papiere wieder an der Börse gelistet - und haben sich prompt mit einem historischen Kurssturz zurückgemeldet. Der Börsenwert des weltweit am höchsten verschuldeten Immobilienentwicklers schrumpfte um umgerechnet etwa 2,2 Milliarden auf 342 Millionen Euro. Zum Artikel

Mutter des spanischen Fußballpräsidenten tritt in den Hungerstreik. Luis Rubiales wurde suspendiert, weil er auf der Siegesfeier der Frauenfußballweltmeisterschaft in Sydney die Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst hat. Aus Protest gegen die "unmenschliche und blutige Hetzjagd" gegen ihren Sohn besetzt seine Mutter Ángeles Béjar eine Kirche im spanischen Motril - und fordert Hermoso auf, "die Wahrheit" zu sagen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Krieg in der Ukraine

Selenskijs Gedankenspiele zur Krim. Bereitet die Ukraine eine militärische Befreiung der von Russland besetzten Halbinsel vor - oder ist sie im Gegenteil zu Verhandlungen bereit? Auf den ersten Blick scheint jedes Szenario möglich, seitdem Präsident Wolodimir Selenskij und andere Offizielle die Krim wieder in den Mittelpunkt rücken. Zum Artikel