Zwei zentrale Gesellschaften der Signa-Gruppe melden Insolvenz an. Vor wenigen Wochen ging der Immobilien- und Handelskonzern pleite, nun folgen mit Signa Prime und Signa Development zwei der wichtigsten Gesellschaften. Um die österreichischen Immobilien stehe es recht gut, heißt es aus Signa-Kreisen - gefährdet sei aber die Fertigstellung dreier Großprojekte in Deutschland: des Hamburger Elbtowers sowie der Alten Akademie und des Karstadt-Hauses am Bahnhofsplatz in München. Zum Artikel (SZ Plus)

Pkw-Maut: Bund verzichtet auf Klage gegen Ex-Verkehrsminister Scheuer. Das Bundesverkehrsministerium will wegen des gescheiterten Projekts keinen Schadenersatz vom früheren Ressortchef Scheuer verlangen. Man folge damit einem Gutachten, das von einer Klage wegen möglicher Haftungsansprüche abrät, heißt es. Der Bund muss 243 Millionen Euro an die vorgesehenen Betreiberfirmen der Maut zahlen, obwohl diese nie umgesetzt wurde. Zum Artikel

Wegen Hochwasser Evakuierungen in Niedersachsen. Die Situation bleibt in vielen Orten in Deutschland angespannt. In Niedersachsen müssen Hunderte Menschen ihre Häuser verlassen. "Ein Hochwasser dieses Ausmaßes hat es hier bei uns zuvor nie gegeben", sagt Ministerpräsident Weil mit Blick auf Niedersachsen. Für den restlichen Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst keine neuen Niederschläge, danach droht aber wieder Regen. Zum Artikel

Abschiedsbrief von Amokläufer in Prag gefunden. Der Täter bekennt sich darin zum Mord an einem Spaziergänger und dessen Baby. Deren Leichen waren in einem Waldstück am Rand der tschechischen Hauptstadt gefunden worden. Nach dem Doppelmord tötete der Täter an der Karls-Universität in Prag vergangene Woche 14 Menschen und verletzte mindestens 25 weitere. Zum Artikel

Israelische Offensive löst erneut Massenflucht im Gazastreifen aus. Die israelische Armee hat Zehntausende Bewohner des Gazastreifens aufgefordert, das Zentrum des dicht besiedelten Gebiets zu verlassen. Laut Vereinten Nationen sind 150 000 Menschen erneut auf der Flucht. Betroffen sind Beobachtern zufolge viele Menschen, die zuvor aus dem Norden in die Mitte des Gazastreifens geflohen waren. Liveblog zum Krieg in Nahost

Zu Besuch bei jungen jüdischen und muslimischen Menschen: "Wir sollten diesen Krieg nicht nach Deutschland bringen"

Weitere wichtige Themen des Tages: