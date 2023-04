Nachrichten am 5. April 2023

Selenskij auf Dankes-Besuch in Polen. Bei seinem ersten Besuch in Polen seit Ausbruch des Krieges wird der ukrainische Präsident beim Nachbarn herzlich empfangen und mit der höchsten Auszeichnung Polens geehrt. Der Besuch ist wichtig für die Ukraine. Denn die hohe Hilfsbereitschaft der Polen nimmt langsam ab. Zum Artikel

Habecks Aussage zu Waffenlieferungen löst Widerspruch aus. "Ich schäme mich zutiefst", hatte der Vizekanzler bei seinem Besuch in der Ukraine über die seiner Ansicht nach zu späten deutschen Waffenlieferungen gesagt. Scholz' Sprecher hält dagegen. Zum Liveblog

Schnelle Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato unwahrscheinlich. Die Ukraine möchte Nato-Mitglied werden. Das Bündnis hat im Prinzip nichts dagegen - wäre da nicht der Krieg mit Russland. Nun versucht man sich an einer Art Mittelweg: Mitgliedschaft nein, Aufrüstung ja. Zum Artikel (SZ Plus)

Streit mit Türkei über Nato-Beitritt: Schwedisches Gericht kassiert Verbot, den Koran zu verbrennen

Russicher Luftverkehr leidet massiv unter westlichen Sanktionen. Nun finanziert der Staat den Neustart der eigenen Flugzeugproduktion und fordert von der Industrie praktisch Unmögliches. Zum Artikel

Bundeskabinett bringt Pflegereform auf den Weg. Gesundheitsminister Lauterbach präsentiert neue Gesetze zur Finanzierung der Pflege und gegen Lieferengpässe bei Arzneimitteln. Der Pflegebeitrag steigt, dafür soll in die Versorgung der Ältesten und der Jüngsten mehr Geld fließen. Zum Artikel

Deutsche Wirtschaft trotzt dem Bankenbeben. Anders als befürchtet wachse die Wirtschaft in diesem Jahr leicht, erwarten Konjunkturforscher. Die Inflation normalisiert sich. Aber es gibt noch ein paar Risiken: Die Finanzpolitik darf sich Experten zufolge nicht zu schnell konsolidieren. Zum Artikel

Berlusconi liegt auf Intensivstation. Erst vor wenigen Tagen wurde der Milliardär, Medienunternehmer und viermalige frühere Ministerpräsident Italiens aus einer Mailänder Klinik entlassen. Nun ist er erneut eingeliefert worden. Zum Artikel

Zehnjährige tot in Heim aufgefunden: Polizei sieht Anzeichen für Tötungsdelikt. Das Mädchen wurde von Angestellten einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Wunsiedel in Oberfranken leblos gefunden. Eine Sonderkommission ermittelt. Medienberichte über angeblich tatverdächtige Jugendliche werden von Polizei und Staatsanwaltschaft dementiert. Zum Artikel

