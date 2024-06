Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine: Erst Generatoren, dann die Zukunft

Früherer Umweltminister Klaus Töpfer ist tot. Niemand hat die deutsche Umweltpolitik der vergangenen 50 Jahre so geprägt wie Klaus Töpfer, und das bis ins hohe Alter hinein. Nun ist der CDU-Politiker im Alter von 85 Jahren gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Israel und Hamas reagieren zögerlich auf UN-Resolution. Der Sicherheitsrat stimmt dem Plan des US-Präsidenten für eine Waffenruhe zu. Doch sowohl von der Hamas als auch aus Israel kommen Missklänge. Für Biden ist das heikel. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Blinken: Netanjahu steht hinter US-Plan für Waffenruhe

Hunter Biden im Waffen-Prozess schuldig gesprochen. Wegen Verstößen gegen das Waffenrecht sprechen die Geschworenen in Wilmington den Sohn des US-Präsidenten schuldig. In dem Verfahren wurde ihm zur Last gelegt, bei einem Waffenkauf im Oktober 2018 falsche Angaben gemacht und seine damalige Drogenabhängigkeit verschwiegen zu haben. Zum Artikel

Macron weckt alle seine Gegner. Das Land ist elektrisiert: Links und rechts formieren sich Bündnisse für die vorgezogenen Parlamentswahlen. Am Ende benachteiligt diese Dynamik das Lager des Präsidenten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages: