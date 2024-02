Scholz bittet USA um Ukraine-Hilfen. Beim Besuch des Kanzlers in den USA steht auch ein Gespräch mit US-Präsident Biden auf dem Programm. Im Weißen Haus will Scholz für den transatlantischen Zusammenhalt werben. Zuvor betonte er den Beitrag Deutschlands zum westlichen Bündnis: Das Land habe seine Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts aufgestockt. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG: Sollte Trump ins Weiße Haus zurückkehren, könnte ein Szenario eintreten, für das Deutschland nicht gerüstet ist (SZ Plus)

FDP gibt Blockade bei CO₂-Vorgaben für Lkws auf. Deutschland will der geplanten EU-Verordnung zu schärferen CO₂-Standards für Lkws nun doch zustimmen. In Abstimmung mit anderen EU-Staaten soll darin eine Art Fußnote zum Einsatz sogenannter E-Fuels ergänzt werden, den Kern des Vorhabens soll das nicht verändern. Die FDP hatte sich in letzter Minute gegen die fertig ausgehandelte Verordnung zu neuen CO₂-Grenzwerten gestellt. Zum Artikel

Umstrittener Begriff soll im Grundgesetz bleiben. Eigentlich wollte die Ampel den Begriff "Rasse" streichen. Nun gibt sie Berichten zufolge das Vorhaben auf: Einer der Gründe soll eine zu komplizierte juristische Umsetzung der Streichung sein. Kritiker bemängeln, dass der Begriff die Vorstellung transportiert, dass es tatsächlich menschliche Rassen gibt. Zum Artikel

Ex-Fox-Moderator Carlson zu Besuch bei Putin. Man habe kein Interesse, in Polen, Lettland oder sonst wo einzumarschieren: Das behauptet der russische Präsident in einem Interview mit dem ehemaligen Fox-Moderator Tucker Carlson. Es ist das erste Mal seit der Invasion in die Ukraine im Jahr 2022, dass Putin einen westlichen Journalisten empfängt. Zum Artikel

Entscheidung des Bundesgerichtshofs: Eigentümer dürfen gegen Willen der Gemeinschaft umbauen

Netanjahu lässt Angriff auf Rafah vorbereiten. Der israelische Ministerpräsident hat seinem Büro zufolge der Armee des Landes den Befehl erteilt, eine Offensive auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen vorzubereiten. Die Pläne, die die Militärführung der Regierung vorlegen soll, müssten auch die Evakuierung der Zivilisten in Rafah beinhalten, hieß es in einer Mitteilung. Liveblog zum Krieg in Nahost

Gefahr für Jüdinnen und Juden in Deutschland stark gestiegen. Vor einer Woche wurde ein jüdischer Student in Berlin krankenhausreif geprügelt. Es ist eine von vielen antisemitischen Attacken seit dem 7. Oktober: Immer wieder eskaliert zurzeit in deutschen Städten die Lage. Die Gefahr für Jüdinnen und Juden ist seit dem Beginn des Nahostkrieges sprunghaft angestiegen. Zum Artikel (SZ Plus)

