Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Yannik Achternbosch

Nachrichten kompakt

Scholz verteidigt Tankrabatt gegen Kritik: In der Ampel-Koalition und sogar in der SPD gibt es deutliche Unterschiede in der Beurteilung des sogenannten Tankrabatts. Der Bundeskanzler äußert sich positiv zur Entlastung und stellt sich damit auch hinter seinen Finanzminister Lindner (FDP). Einer vorzeitigen Rücknahme oder Veränderung des Tankrabatts erteilt er eine Absage. Zum Artikel

Papst Franziskus entlässt verurteilten Missbrauchs-Priester aus dem Klerikerstand: Peter H. werden Dutzende Fälle von sexualisierten Übergriffen vorgeworfen. Die Kirche hat ihn bisher immer nur auf andere Posten versetzt. An der Besprechung zur Aufnahme des Essener Priesters in das Erzbistum München und Freising nahm auch der damalige Münchner Erzbischof und spätere Papst Joseph Ratzinger teil. Zum Artikel

Großbritannien bereitet erste Abschiebung nach umstrittenem Abkommen mit Ruanda vor: Die britische Regierung von Premier Johnson wollte Dutzende Asylsuchende nach Ruanda deportieren. An Bord des ersten Flugzeugs sind aber nur wenige Personen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das Abkommen von Johnsons Regierung mit dem afrikanischen Land. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukrainische Armee verliert Stadtzentrum von Sjewjerodonezk an Russland: Nach wochenlangen schweren Gefechten haben die russischen Truppen laut ukrainischem Generalstab die Verteidiger entscheidend zurückgedrängt. Nur über eine Brücke kann die Stadt im Donbass noch verlassen werden. In einem Industriegebiet harren noch hunderte Zivilisten aus. Zum Artikel

Ukrainische Polizei: Bislang 12 000 Zivilisten im Krieg getötet: Die meisten Opfer seien durch Explosionen getötet worden. Laut Nato-Generalsekretär Stoltenberg bewegt sich Schweden im Beitrittsstreit auf die Türkei zu. Zum Liveblog

Das hat heute viele Leser interessiert

Erdoğan und die Gunst der Stunde: Die Türkei kündigt in Nordsyrien eine weitere Militäroffensive an. Der russische Krieg in der Ukraine und der Streit um die Nato-Norderweiterung spielen dem Präsidenten in die Hände. Zum Artikel (SZ Plus)

Eine kleine Enttäuschung für die AfD: Bei den Landratswahlen in Sachsen holen Kandidaten der Partei zwar zweistellige Ergebnisse - für einen Sieg im ersten Anlauf reicht es jedoch nicht. Bei der CDU läuft es etwas anders. Zum Artikel

Feindseliges Klima: Immer wieder fallen ungarische Fans mit rassistischem Verhalten auf, radikale Gruppen benutzen den Fußball als Plattform für Nationalismus und Hass. Die Ursachen wurzeln tief - und auch die Politik spielt dabei ihre Rolle. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Das Wandern ist des Volkers Lust: Volker Bruch ist heil von einer Wanderung zurückgekehrt, die einen Hubschraubereinsatz ausgelöst hat. Donna Leon misstraut dem Internet. Und Antonio Banderas hatte mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Zu den Leute-Meldungen