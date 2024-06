Scholz besänftigt im Sommerinterview die SPD-Linke. Der Bundeskanzler steht innerparteilich zunehmend unter Druck, weil viele linke SPD-Mitglieder Kürzungen in der Sozial-, Familien- und Bildungspolitik ablehnen. Im Interview mit der ARD verspricht er, den Sozialstaat zu verteidigen. Gleichzeitig stellt er aber eine härtere Prüfung beim Bürgergeld in Aussicht. Zum Artikel

MEINUNG Eigentlich ist die Ampel recht kuschelig (SZ Plus)

Dutzende sterben nach Luftangriffen im Gazastreifen. Bei mehreren israelischen Bombardements sind in den vergangenen Tagen mehr als 60 Menschen getötet worden. Besonders viele Tote gab es bei den Angriffen auf Gaza-Stadt und das Flüchtlingslager Al-Schati, meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das von der Hamas geführte Medienbüro. Zum Artikel

Alpen-Querung nach Unwetter in der Schweiz wohl monatelang gesperrt. Am Wochenende sind schwere Gewitter über mehrere Schweizer Kantone hinweggezogen. Drei Menschen werden noch vermisst. Und die A13, die das Bodenseegebiet mit Norditalien verbindet, ist nach einem Erdrutsch unpassierbar. Zum Artikel

Habeck in China: Bewegung in Streit um E-Auto-Zölle. China und die EU wollen im Streit über Strafzölle auf chinesische Elektrofahrzeuge weiter verhandeln. Auch der deutsche Wirtschaftsminister versucht bei seiner ersten Reise nach China die Wogen zu glätten - und gleichzeitig Streitpunkte wie den Ukraine-Krieg offen anzusprechen. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine: Tote und Verletzte in Charkiw und auf der besetzten Krim. Eine Rakete soll am Sonntag über einem Strand nahe Sewastopol explodiert sein. Russland meldet mehrere Tote und viele Verletzte. Bei einem Bombenangriff auf das ostukrainische Charkiw am Samstag sind nach Angaben ukrainischer Behörden ebenfalls mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Zum Liveblog

Frankreich: Rechtsextreme liegen in Umfragen weit vorn. Mit Neuwahlen wollte Frankreichs Präsident Macron die politische Dynamik umdrehen – und sich einmal mehr als Bollwerk gegen die extreme Rechte beweisen. Doch in Umfragen vom Wochenende sieht es so aus, als stehe Macron eine Niederlage bevor. Zum Artikel

MEINUNG Macron spielt ein übles Spiel (SZ Plus)

Nagelsmann plant gegen die Schweiz gleiche Startaufstellung. Vier Spielern droht eine Gelbsperre, doch Julian Nagelsmann kündigt erneut an, am Sonntagabend gegen die Schweiz mit derselben Startelf aufzulaufen. Auf Verwarnungen nimmt er keine Rücksicht, dafür bereitet ihm etwas anderes Sorge: der Frankfurter Rasen. Zum Artikel (SZ Plus)

Belgien gewinnt 2:0 gegen Rumänien. Stürmer Romelu Lukaku vollendet gegen Rumänien einen Turnier-Hattrick an vom VAR zurückgenommenen Toren. Doch die Belgier gewinnen trotzdem, weil die von Trainer Domenico Tedesco umgestellte Mannschaft ihr Potenzial abruft. Zum Artikel

Türkei liefert gegen Portugal das Eigentor des Turniers. Aus einer eigentlich längst geklärten Situation bugsiert die Türkei den Ball auf kuriose Art ins eigene Tor und ebnet seriös auftretenden Portugiesen mit einem 3:0 den Weg zum Gruppensieg. Zum Artikel

