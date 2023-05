Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

Der Kanzler muss für EU-Rede Kritik einstecken. Olaf Scholz spricht vor dem Europäischen Parlament. Die USA lobt er als wichtigsten Verbündeten Europas, dann muss er sich Beschwerden über seine Europa-Politik anhören. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Olaf Scholz sollte endlich den Europäer von der Leine lassen (SZ Plus)

Putin: Gegen uns "wurde ein echter Krieg entfesselt". Bei den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland rechtfertigt der russische Präsident erneut die Kämpfe gegen die Ukraine und stellt sein Land als Opfer dar. Die Parade auf dem Roten Platz fällt kleiner aus als erwartet - ohne Flugshow und Kampfpanzer. Zum Artikel

BKA meldet Rekordzahl politischer Straftaten. Das Bundeskriminalamt registrierte im vergangenen Jahr fast 60 000 politisch motivierte Delikte - das ist die höchste Zahl seit 20 Jahren. Die größte Gefahr kommt von rechts. Doch auch der Ukraine-Krieg und der Streit über den Klimaschutz sorgen für viele Fälle. Zum Artikel

Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen gegen Woelki aus. Schon seit November ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln gegen den Kardinal. Jetzt wird noch ein weiterer Vorwurf in die Untersuchungen einbezogen. Es geht um den Verdacht des Meineids. Zum Artikel

Israel greift im Gazastreifen Islamischen Dschihad an. Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sterben mehrere Kommandeure des Islamischen Dschihad. Palästinensern zufolge kommen auch Zivilisten um. Israel stellt sich nun auf eine längere militärische Auseinandersetzung ein. Zum Artikel

MEINUNG Der Konflikt im Nahen Osten spitzt sich wieder einmal zu (SZ Plus)

Türkeiwahl: Wie Türken in Deutschland wählen. Am Sonntag gehen die Menschen in der Türkei an die Urnen, Türken in Deutschland haben ihre Stimmen bereits abgegeben. 2018 stimmten mehr als 60 Prozent der in Deutschland lebenden Wahlberechtigten für den Präsidenten. Und heute? Begegnungen mit nachdenklichen Wählern. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war