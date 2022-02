Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Nachrichten kompakt

Scholz und Putin betonen Dialogbereitschaft. Das Krisengespräch zwischen dem Bundeskanzler und dem Kremlchef endet vorzeitig. Scholz wertet den angekündigten russischen Truppenabzug als "gutes Zeichen", es sei "unsere verdammte Pflicht, eine kriegerische Eskalation zu verhindern". Putin forderte von der Nato und der EU zwar erneut Sicherheitsgarantien, betonte aber auch: "Wir wollen keinen Krieg in Europa". Zum Ukraine-Newsblog

Nato reagiert verhalten auf Moskaus Ankündigung zum Truppenabzug. Generalsekretär Stoltenberg betont zwar, es gebe Anlass für "vorsichtigen Optimismus", nachdem Russland angekündigt hat, die an der Grenze zur Ukraine postierten Soldaten "nach ihren Manövern wieder in ihre Kasernen" schicken zu wollen. Doch Videos von abtransportierten Panzern, die auf Twitter kursieren, überzeugen Stoltenberg nicht. Man habe vor Ort bisher keine Deeskalation gesehen. Ob Präsident Putin es ernst meint oder nur blufft, darüber rätselt man in der Nato-Zentrale. Zum Artikel

Was bislang zu dem S-Bahnunglück in Schäftlarn bei München bekannt ist. Am Tag nach der S-Bahn-Kollision, bei der ein Mensch gestorben ist und 18 weitere verletzt worden sind, dauert die Beweissicherung der Unfallermittler noch an, erst danach kann mit den Bergungs- und Reparaturarbeiten auf der Strecke begonnen werden. Die Ursache des Unglücks ist noch immer unklar. Nach SZ-Informationen verfügt die Strecke über ein modernes Sicherungssystem. Zu den Fragen und Antworten

Reportage: Schäftlarn nach dem Unglück: Wie konnte das passieren? (SZ Plus)

Unionsfraktion wählt Merz zum Vorsitzenden. Der CDU-Chef folgt auf Ralph Brinkhaus, der das Amt schweren Herzens abgibt. Merz erhält 162 von 186 und damit 87 Prozent der abgegebenen Stimmen. 20 Jahre nachdem Merkel ihn von dem Posten verdrängt hat, übernimmt er damit das Amt erneut - und bringt sich als Oppositionsführer gegen die Ampelregierung in Stellung. Zum Artikel

MEINUNG Partei und Fraktion liegen Merz zu Füßen und zwei interne Widersacher haben sich scheinbar recht umstandslos ergeben

Ampelparteien streiten über Vorgehen gegen Steuerdumping. SPD und Grüne kritisieren Gemeinden mit extrem niedrigen Gewerbesteuersätzen und sprechen sich für eine Anhebung des Mindestsatzes aus. Die FDP dagegen sieht die Länder in der Pflicht. Zum Artikel

Gold, Silber und Bronze für deutsche Bobpiloten. Im Zweierbob holt Francesco Friedrich mit Anschieber Thorsten Margis seinen dritten Olympiasieg vor Teamkollege Johannes Lochner. Christoph Hafer komplettiert den historischen deutschen Erfolg mit Platz drei. Zum Artikel

Trumps Steuerberater brechen mit ihrem Promi-Kunden. Jahrelang haben die Experten bescheinigt, dass die Vermögensbilanzen des Ex-Präsidenten korrekt waren. Jetzt zweifeln sie an ihrer eigenen Arbeit - und stürzen Trump in noch größere Probleme. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Das Wichtigste zum Coronavirus

Lauterbach rechnet fest mit neuer Welle im Herbst. "Es ist dringend notwendig, dass wir die allgemeine Impfpflicht hinbekommen", sagt der Bundesgesundheitsminister. Vor den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch kündigen diverse Regierungschefs bereits einzeln ihre geplanten Lockerungsschritte an. Zu den Corona-News

Wie mild ist Omikron wirklich? Viele Daten sprechen inzwischen dafür, dass die neue Virusvariante weniger krank macht. Harmlos ist sie deswegen aber nicht. Weil sie sich extrem gut verbreiten kann, infiziert sie sehr viel mehr Menschen als vorherige Varianten und in der Folge steigt die Krankheitslast gesamtgesellschaftlich an. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele interessiert

"Putin hat sein Ziel nicht erreicht". Am Vorabend des Besuchs von Olaf Scholz in Moskau diskutiert die Runde bei "Hart aber fair" über den Ukraine-Konflikt. Und ist sich dabei in vielem einig. Die Reizworte fallen erst am Schluss der Sendung. Zur TV-Kritik

Wie Mobilfunkanbieter die neuen Kündigungsfristen umgehen. Seit zwei Monaten können Kunden ihre Handy- und Internetverträge nach Ende der Mindestlaufzeit monatlich kündigen. Eigentlich. Denn so einfach lassen die Firmen ihre Kunden nicht gehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Wurm, für den sogar ein Krieg angehalten wurde. Bei der Guineawurm-Erkrankung müssen Patienten miterleben, wie ein bis zu einem Meter langer Parasit durch ihren Körper wandert. Jetzt steht er kurz vor der Ausrottung. Über eine Krankheit und ihren Auslöser. Zum Artikel

Zu guter Letzt

"Nur die Europäer hantieren bei Tisch mit einer Waffe". Ist es problematisch, wenn wir auf Tischmanieren bestehen? Ein Gespräch mit dem Wiener Künstler und Autor Martin Hablesreiter über Essen und Macht. Zum Interview (SZ Plus)