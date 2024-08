Scholz will mit Opposition über Migration sprechen. Die Bundesregierung wolle die irreguläre Einwanderung weiter begrenzen und das Waffenrecht verschärfen, sagt der Kanzler. Dabei sollen auch die Union und die Bundesländer eingebunden werden. Die Grünen kritisieren Äußerungen von CDU-Chef Merz über die Ampelkoalition hart. „Es ist geradezu unpatriotisch, nun das Land als am Rande des Abgrunds stehend zu beschreiben und eine vermeintliche Notlage heraufzubeschwören“, sagt Fraktionsvize Konstantin von Notz. Zum Artikel

Höcke sagt Teilnahme an Spitzenkandidaten-Debatte ab. Die Absage erfolge aus „gesundheitlichen Gründen“, lässt ein Sprecher des Spitzenkandidaten der Thüringer AfD wissen. Deren Landesverband verliert vor Gericht - er hatte Textpassagen aus dem Verfassungsschutzbericht 2021 beanstandet, in denen die rechtsextremistische Partei mit Islamfeindschaft, Verstößen gegen die Menschenwürde, Angriffen auf das Rechtsstaatsprinzip und Geschichtsrevisionismus in Verbindung gebracht worden war. Zum Liveblog zu den Landtagswahlen

Kabinett billigt „Gesundes-Herz-Gesetz“. Bundesgesundheitsminister Lauterbach möchte eine bessere Vorsorge für Herzerkrankungen. Da diese viele Todesfälle nach sich zögen, sei die Lebenserwartung in Deutschland die schlechteste aller westeuropäischen Länder. Für seine Pläne, das zu ändern, erntet der SPD-Politiker aber viel Kritik. Vor allem die Idee, schon Kindern und Jugendlichen Cholesterin- und Lipidsenker zu verschreiben, stößt auf Widerstand. Zum Artikel

Scheidender GDL-Chef über Verkehrsminister: Scheuer war „der schlechteste“. Claus Weselsky greift die für den Verkehr zuständigen Ressortchefs der aktuellen und früherer Bundesregierungen scharf an. „Wir haben in Deutschland die Kombination aus unfähigen Bahn-Vorständen und Verkehrsministern, die sich nicht für die Bahn, sondern nur fürs Auto interessieren“, sagt er kurz vor seinem Abschied als Vorsitzender der Lokführergewerkschaft. Auch der aktuelle Amtsinhaber Wissing tue viel zu wenig für die Schiene. Zum Interview (SZ Plus)

Starmer und Scholz wollen Neustart der Beziehungen. Großbritanniens neuer Premier sieht Deutschland als wichtigen Verbündeten, auch das Verhältnis zur EU will er - bald fünf Jahre nach dem Brexit - verbessern. Bei einem Besuch in Berlin vereinbart er mit dem Bundeskanzler, einen Vertrag über eine engere Zusammenarbeit zu schließen. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel startet Offensive im Westjordanland. Die Armee begründet die Operation damit, dass die Angriffe aus dem Gebiet stark zugenommen hätten. Nach palästinensischen Angaben sterben mindestens neun Menschen. Zum Artikel

In Paris beginnen die Paralympics. Bei den Spielen für Menschen mit Behinderung stehen bis zum 8. September insgesamt 549 Entscheidungen an, in 22 Sportarten und diversen Startklassen. Etwa 4400 Athletinnen und Athleten kämpfen um Medaillen. Einige von ihnen stehen im Fokus - wegen ihrer Leistungen, wegen ihrer Lebensgeschichte oder wegen der Debatten, die sie ausgelöst haben. Zehn Beispiele. Zum Artikel (SZ Plus)

