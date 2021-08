Nachrichten am 26. August 2021

SZ am Abend

"Ich war von Beginn an überzeugt, dass wir eine echte Chance haben": Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz beim Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" im Willy-Brandt-Haus in Berlin.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.