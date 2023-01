Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

Habeck drängt Scholz in die Panzerdebatte. Der Vizekanzler sagt, Deutschland sollte sich anderen Ländern nicht in den Weg stellen. Auch SPD-Fraktionschef Mützenich findet: "Es gibt keine roten Linien". Zum Text

Europas größtes Vorkommen seltener Erden in Schweden entdeckt. Die wertvollen Rohstoffe sind wichtig für den Bau von Batterien für E-Autos. Bisher werden seltene Erden zu großen Teilen in China abgebaut. Die Förderung in Schweden könnte Europa unabhängiger von Importen machen. Zum Artikel

EXKLUSIV So viele Privatjet-Flüge in Deutschland wie nie. Nach einer Auswertung der Süddeutschen Zeitung und des NDR von Daten der Flugüberwachungsorganisation Eurocontrol betrug der Anteil der Privatfliegerei am gesamten Flugverkehr 2019, im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, noch etwa sechs Prozent, aktuell inzwischen mehr als zwölf Prozent. Auffällig ist die hohe Zahl der unter Kliimaschutzaspekten besonders kritischen Kurzstreckenflüge. Zum Artikel (SZ Plus)

Aktivisten besetzen Habeck-Büro in Flensburg. Auch in Düsseldorf haben Kohlegegner die Kontrolle über die Grünen-Landesparteizentrale übernommen. Die Polizei kesselt 200 Demonstranten an der Abbruchkante in Lützerath ein, darunter auch Luisa Neubauer. Zum Artikel

Autobahnbau in Frankfurt: Nicht nur in Lützerath soll geräumt werden

Weitere Geheimakten von Biden entdeckt. Der US-Präsident bewahrte an mindestens zwei Orten geheime Dokumente auf, die dort nicht hingehörten. Nun wird dem Weißen Haus Vertuschung vorgeworfen. Zum Artikel

Fachkräfte: Unternehmen können rund zwei Millionen Stellen nicht besetzen. Ob Handwerk, Bildung oder Pflege, überall fehlen Arbeitskräfte. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer legt drastische Zahlen vor. Zum Artikel

Wohnungsmangel verschlimmert sich. Branchenvertreter fordern ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro, um die Krise zu bekämpfen. Es fehlt vor allem an Sozialwohnungen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Coronavirus