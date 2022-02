Nachrichten am 14. Februar 2022

SZ am Abend

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

Scholz demonstriert Schulterschluss mit Ukraine. Bei seinem Besuch in Kiew warnt der Kanzler Russland vor Sanktionen und kündigt finanzielle Hilfen an. Eine weitere Aggression werde schwerwiegende Konsequenzen für Russland haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Offizier unter Terrorverdacht: Franco A. erneut in Untersuchungshaft. Bei einer Personenkontrolle seien bei ihm Gegenstände gefunden worden, die als Beweismittel in Betracht kämen. Der Bundeswehr-Offizier steht vor Gericht, weil er - getarnt als Asylbewerber - Anschläge in Deutschland geplant haben soll. Zum Artikel

Olympia: Deutsche Skispringer holen Bronze im Teamwettbewerb. Nächster deutscher Erfolg auf der Großschanze: Im Teamspringen landet das DSV-Quartett aus Constantin Schmid, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Karl Geiger auf Platz drei. Zum Artikel

Trotz Dopingfall: Walijewa darf im Olympia-Einzel starten. Wie kam das Herzmittel Trimetazidin in die 15-jährige russische Eiskunstläuferin? Das kann der Sportgerichtshof auf die Schnelle nicht klären - und lässt Kamila Walijewa weiter in Peking starten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bund und Länder planen deutliche Erleichterungen im März. Das Ende aller tiefgreifenden Corona-Einschränkungen soll bald beschlossen werden. Laut einer Beschlussvorlage sind für die Umsetzung drei Stufen geplant. Zum Artikel

Österreich: Die Impfpflicht könnte fallen. Der österreichische Bundeskanzler Nehammer stellt die Maßnahme infrage, nachdem sich schon mehrere Landeshauptleute gegen sie ausgesprochen haben. Dabei waren die es, die die Impfpflicht gefordert hatten. Zum Artikel

Daten zur Pandemie: Sehen Sie hier unsere Übersicht in Grafiken

Das hat heute viele interessiert

Die USA blasen Putins Nebelwand davon. Im Umgang mit dem russischen Präsidenten hat das Weiße Haus dazugelernt. Es veröffentlicht etliche Details über die Pläne Moskaus für einen möglichen Angriff auf die Ukraine. So ist klar, wer angreift und wer angegriffen wird. Zum Kommentar

EXKLUSIV Spahns großes Geheimnis. Der frühere Gesundheitsminister hat kurz vor der Bundestagswahl eine seiner wertvollen Immobilien verkauft. Unklar ist allerdings: Wie kann er sich nun als Abgeordneter eine Millionenvilla in Berlin leisten? Zum Artikel (SZ Plus)

"An alle Politiker hier: Klären Sie das doch intern." Gesundheitsminister Lauterbach und CSU-Generalsekretär Blume liefern sich bei "Anne Will" einen Schaukampf. Und eine Virologin macht sich Luft. Zur TV-Kritik

Zu guter Letzt

112 Briefe voller Leidenschaft. Kurfürstin Elisabeth Augusta und der bayerische Herzog Clemens Franz liebten sich ein Leben lang - verheiratet waren sie jedoch mit anderen. Die Geschichte einer gefährlichen Affäre. Zum Artikel (SZ Plus)