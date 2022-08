Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

Scholz sucht vertiefte Beziehungen zu Kanada. In Montreal loten Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck zusammen mit Premierminister Trudeau Möglichkeiten für Energielieferungen aus. Auch das Freihandelsabkommen Ceta mit der EU wird vorangebracht. Zum Artikel

RBB: Schlesinger wird fristlos entlassen. Das hat der Verwaltungsrat des RBB beschlossen. Schlesinger soll auch keine Abfindung oder Ruhegeldzahlungen erhalten. Die Entscheidung sei mehrheitlich gefallen, sagte die amtierende Vorsitzende des Gremiums, Dorette König. Zum Artikel

Journalist Theo Sommer gestorben. Der frühere Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, Theo Sommer, ist im Alter von 92 Jahren in Hamburg gestorben. Zum Artikel

Fischsterben in der Oder: "Man versucht, die Wirklichkeit zu verdrehen." Angesichts des Umweltskandals an der Oder fühlen sich die Regionen von der polnischen Regierung im Stich gelassen. Wird man die Sache in Warschau einfach vergessen? Ein Gespräch mit der Politikerin Elżbieta Anna Polak. Zum Artikel (SZ Plus)

Rorsted und Adidas wollen sich trennen. Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted wird den fränkischen Sportartikelhersteller im kommenden Jahr verlassen. Darauf haben sich der Däne und der Aufsichtsrat geeinigt. Zum Artikel

Radioaktivität: Pilze in Bayern teilweise weiterhin stark belastet. Das geht aus einem Bericht des Bundesamts für Strahlenschutz hervor. Manche Regionen überschreiten auch Jahrzehnte nach der Tschernobyl-Katastrophe den Grenzwert um ein Vielfaches. Zum Artikel

Mozilla-Chefin Mitchell Baker: Firefox und der Kampf gegen die Giganten. Dem Browser laufen die Nutzer davon. Das bedroht den Entwickler Mozilla - und die Vielfalt im Netz. Wie kann das Projekt überleben? Zum Artikel (SZ Plus)

Nachruf auf Jazzmusiker Rolf Kühn: Aura der Freiheit. Bis zum Schluss hat der Klarinettist Rolf Kühn geübt - wenn möglich, zwei Stunden am Tag. Musik und Neugier enden schließlich nicht, nur weil man alt wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Alles zum Krieg in der Ukraine

Russland macht Ukraine für Mord an Dugina verantwortlich. Kiew hatte zuvor zurückgewiesen, etwas mit der Ermordung der Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Dugin zu tun zu haben. Unionspolitiker fordern Stopp von Visa-Vergabe an russische Touristen. Zum Artikel

Ukrainische Kriegsgefangene: "Unsere Regierung kann das Thema nicht länger totschweigen." Der ukrainische Menschenrechtler Maksym Butkewych ist in russischer Kriegsgefangenschaft. Seine Eltern alarmieren die Öffentlichkeit - gegen den Willen des ukrainischen Geheimdienstes. Kann ihn das retten? Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele Leser interessiert

"Ich bin auch noch fassungslos und besorgt." Die BR-Intendantin Katja Wildermuth über die Erschütterung durch den RBB-Skandal, die Höhe ihres Gehalts und Hinterzimmergespräche. Zum Artikel (SZ Plus)

"Wir wurden auseinandergeschraubt." Die Bayern verpassen den höchsten Bundesliga-Auswärtssieg und gewinnen "nur" 7:0 in Bochum. Über ein Team, das seinen besten Torschützen verkauft hat - und jetzt noch mehr Tore schießt. Zum Artikel

Finnlands Regierungschefin und das Recht auf Ausgelassenheit. Sanna Marin wird angegriffen, als ob sie ein Partyleben zur Schau gestellt hätte. Ihr wird in mehrfacher Hinsicht Unrecht angetan. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

William und Kate ziehen mit ihrer Familie nach Windsor. Thronfolger Prinz William wechselt den Wohnort: Von Kensington geht es nach Windsor, wo er und seine Familie im Adelaide Cottage residieren werden. Mit dem Umzug wollen die Eltern ihren drei Kindern ein "möglichst normales Leben" ermöglichen. Zum Artikel