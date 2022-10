Nachrichten am 18. Oktober 2022

SZ am Abend

Arne Schönbohm ist als Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik freigestellt worden.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Dimitri Taube

Nachrichten kompakt

Faeser beruft BSI-Chef Schönbohm ab. Die Innenministerin trennt sich vom Präsidenten der obersten Cybersicherheits-Behörde. Er steht in der Kritik wegen mangelnder Distanz zu russischen Geheimdienstkreisen. Zum Artikel

Grüne werten AKW-Entscheidung als Erfolg. Selbst in Bayern und Baden-Württemberg sind die Grünen wild entschlossen, die AKW-Entscheidung des Kanzlers als Erfolg zu werten. Zum Artikel

Razzia bei der Deutschen Bank. Ermittler haben am Dienstag die Büroräume des Geldhauses in Frankfurt durchsucht. Sie suchen nach Kommunikation zu Cum-Ex-Geschäften. Zum Artikel

Vertrauter von Österreichs Ex-Kanzler Kurz will Kronzeuge werden. Thomas Schmid, früherer Generalsekretär im Finanzministerium von Österreich, hat sich mehrmals mit Staatsanwälten getroffen, die im Korruptionsskandal der ÖVP ermitteln. Einige im Umfeld der Partei müssten sich nun "warm anziehen", heißt es in Wien. Zum Artikel (SZ Plus)

Bis zu 15,6 Prozent mehr für Chemiearbeiter. Wegen Inflation und Krise gehen manche Arbeitgeber und Gewerkschaften wild aufeinander los. Die Chemie- und Pharmaindustrie dagegen verständigt sich geräuschlos auf einen Abschluss. Das sind die wichtigsten Punkte. Zum Artikel

Attila Hildmann könnte doch nach Deutschland ausgeliefert werden. Der Vegan-Koch und Internet-Hetzer, der sich in die Türkei abgesetzt hat, hat einen türkischen Pass - dachten die Strafverfolger lange. Stimmt aber gar nicht. Das mag nur ein Detail sein, es steht aber exemplarisch dafür, wie leicht die Ermittler es ihm machen. Zum Artikel (SZ Plus)

Amtsärzte fordern Maskenpflicht. Wegen der wieder zunehmend angespannten Corona-Lage in den Krankenhäusern drängen Mediziner auf eine schnelle Rückkehr zu Mund-Nasen-Schutz in Supermärkten, Geschäften und öffentlichen Gebäuden. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Alles zum Krieg und zur Energiekrise

EU-Staaten sollen Gas gemeinsam ordern. Die Kommission will verhindern, dass sich die Länder überbieten. Einen echten Preisdeckel schlägt die Behörde aber nicht vor, trotz des Drängens vieler Regierungen. Zum Artikel

Luftangriffe auf zahlreiche ukrainische Städte. In der Ukraine hat es erneut schwere Angriffe gegeben. Dem ukrainischen Präsidenten Selenskij zufolge sollte sein Land mehr Gefangene machen. Zum Liveblog

Das hat heute viele Leser interessiert

1. Koalitionskrise: Der Kanzler sagt basta. Olaf Scholz gilt als großer Vermittler. Dass er seine Koalitionäre im AKW-Streit nun per Brief auf Linie zwingt, sagt viel über den Zustand der Koalition. Und es gibt ein Risiko. Zum Artikel (SZ Plus)

2. Exportwirtschaft: Deutschland und das China-Drama. Die Volksrepublik erlebt ein historisch schlechtes Jahr. Nun lässt die Regierung in Peking sogar die Präsentation der Wachstumsdaten platzen. Ist durch solche Probleme das deutsche Wirtschaftsmodell am Ende, das von Exporten abhängt? Zum Artikel (SZ Plus)

3. Ukraine: Kampf um die Herzen. Sechs Monate war die kleine Stadt Kupjansk im Osten der Ukraine von der russischen Armee besetzt. Dann wurde der Ort befreit. Trotzdem sind viele Bewohner darüber nicht ganz glücklich. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Jetzt kaufen, später bereuen. Klarna hat Bezahlen hip gemacht - und Verschulden gleich mit. Viele Jugendliche können ihre Kredite nicht mehr bezahlen. Nun gerät der Zahlungsanbieter unter Druck und muss um sein Geschäftsmodell fürchten. Zum Artikel (SZ Plus)