Union bricht Gespräche mit Bundesregierung über Migrationspolitik ab. Zuvor schien es so, als würde die Ampelkoalition weit auf die Forderungen der Union eingehen, um illegale Migration einzudämmen. Sie schlägt ein Modell vor, nach dem Geflüchtete, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, an der Grenze abgewiesen werden können. Behörden würden dann ein "Schnellverfahren" zur Rückführung einleiten. Notfalls sollen Asylsuchende inhaftiert werden. Doch der Union reicht das nicht. Zum Artikel

EU-Kommission gewinnt vor EuGH gegen Google und Apple. Google habe seinem eigenen Preisvergleichsdienst einen unrechtmäßigen Vorteil verschafft und so seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, entscheiden die Richter des höchsten europäischen Gerichts. Sie bestätigen damit eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. Im Fall von Apple geht es um Steuernachzahlungen in Höhe von ursprünglich 13 Milliarden Euro plus Zinsen. Zum Artikel

BMW gibt Gewinnwarnung heraus - Rückruf wegen Problemen mit Bremssystem. Beim Absatz werde ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr erwartet, gibt der Münchner Autohersteller bekannt. Bislang plante BMW mit einem Plus. Hauptgrund sind Probleme mit einem Bremssystem von Continental, von denen potenziell mehr als 1,5 Millionen Fahrzeuge betroffen sind. Modelle verschiedenster Baureihen müssen zurückgerufen oder können nicht ausgeliefert werden. Zum Artikel

Volkswagen kündigt Tarifverträge. Ab Juli 2025 sind betriebsbedingte Kündigungen bei VW möglich. Für Azubis soll es keine Übernahmegarantie mehr geben. Den für Beschäftigte drastischen Schritt hatte VW bereits vergangene Woche angekündigt. Zum Artikel

TV-Duell: Trump und Harris treffen das erste Mal direkt aufeinander. Am Dienstagabend um 21 Uhr Ortszeit findet in Philadelphia die 90-minütige Präsidentschaftsdebatte statt. Für Donald Trump und Kamala Harris steht gleichermaßen viel auf dem Spiel. Themen werden vor allem Migration, Inflation und die Besteuerung von Unternehmen sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Jeder sechste junge Mensch in Deutschland hat weder Abitur noch Berufsabschluss. Laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist Deutschland eines von nur vier OECD-Ländern, in denen der Anteil der jungen Erwachsenen ohne Abschluss im Vergleich zu 2016 größer geworden ist. Zugleich wächst die Zahl der gut Ausgebildeten. Zum Artikel (SZ Plus)

Lindner stellt Haushausentwurf im Bundestag vor. Der Entwurf sieht Ausgaben von fast 489 Milliarden Euro vor – deutlich mehr als für 2024. Innerhalb der Ampelkoalition wurde lange um den Entwurf gerungen, erst kurz vor der parlamentarischen Sommerpause hat sich die Koalition geeinigt. Diese Woche diskutiert nun der Bundestag darüber. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages