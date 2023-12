Wolfgang Schäuble ist gestorben. Er sei am Dienstagabend zu Hause friedlich eingeschlafen, teilt die Familie mit. Schäuble wurde 81 Jahre alt. Er war Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages. Schäuble gilt als einer der einflussreichsten Politiker der vergangenen Jahrzehnte. Mehr als ein halbes Jahrhundert saß er im Bundestag, niemand gehörte dem Parlament länger an als er. Zum Artikel

Viele Arztpraxen bleiben zwischen den Jahren geschlossen. Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik von Bundesminister Lauterbach haben Ärzteverbände zu der Schließung aufgerufen. Sie dringen angesichts starker Belastungen in der aktuellen Infektionswelle auf bessere Bedingungen. Tausende Arztpraxen wollen sich beteiligen, für dringende Notfälle sollen Vertreter benannt werden. Zum Artikel

Bundesregierung bricht Rekord bei Rüstungsexporten. Die Ampelkoalition hat in diesem Jahr Rüstungsexporte für mindestens 11,71 Milliarden Euro genehmigt, im Vergleich zum Vorjahr beträgt der Anstieg 40 Prozent. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Bündnis Sahra Wagenknecht hervor. Mehr als ein Drittel der genehmigten Ausfuhren ging an die Ukraine, dahinter liegen Norwegen und Ungarn. Zum Artikel

Hochwasserlage bleibt angespannt. Aufgeweichte Dämme und volle Talsperren machen vielen Regionen Deutschlands weiterhin zu schaffen. In Sachsen-Anhalt und Niedersachsen gibt es noch keine Entwarnung. Die Elbe in Sachsen steht kurz vor der Sechs-Meter-Marke, damit könnte in Dresden bald die zweithöchste Alarmstufe gelten. Zum Artikel

2023 heißestes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. In Deutschland war das aktuelle Jahr das heißeste seit 1881 - davon geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits wenige Tage vor Jahresende aus. Auch in China und den USA kam es zu Wetterextremen, der Juli war global der heißeste je erfasste Monat. Grund dafür ist der Klimawandel. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Alles zum Krieg in Nahost

Israelis und Amerikaner warnen vor Ausweitung des Kriegs. Nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober war die Sorge groß, dass Israel an mehreren Fronten angegriffen werden würde. Das ist bisher nicht passiert. Israel und die USA warnen aber, dass die Gefahr eines Kriegs, der über die Grenzen Israels und der Palästinensergebiete hinausreiche, täglich wachse. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Militär schießt zahlreiche Drohnen und Raketen über Rotem Meer ab. Es handelt sich nach US-Angaben um zwölf Angriffsdrohnen und fünf Raketen, die von den Huthi-Rebellen in Jemen abgefeuert worden waren. US-Präsident Biden spricht mit dem Emir von Katar über die Bemühungen, die restlichen Geiseln zu befreien. Aktuelle Entwicklungen im Liveblog