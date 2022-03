Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

SPD gewinnt Landtagswahl im Saarland deutlich - absolute Mehrheit möglich. Die Sozialdemokraten erreichen ersten Hochrechnungen zufolge etwa 43 Prozent der Stimmen. Mit Anke Rehlinger an der Spitze erobern sie nach mehr als 22 Jahren die Staatskanzlei zurück. Die CDU erleidet deutliche Verluste und kommt nur noch auf etwa 28 Prozent. AfD und Grünen gelingt der Einzug ins Parlament, die Linke scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde, die FDP muss zittern. Zum Artikel

Shanghai verhängt Lockdown. Zur Eindämmung der Omikron-Variante wurden in China bisher höchstens einzelne Wohnviertel abgeriegelt. Doch in Shanghai sehen sich die Behörden nun zu härteren Schritten gezwungen. Die Gesundheitsämter in Deutschland melden dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages mehr als 110 000 Neuinfektionen, etwa 20 000 weniger als am Sonntag der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht von 1758 auf 1723 zurück. Zum Corona-Newsblog

DFB-Elf gewinnt locker gegen Israel. Die eine Mannschaft spielt, die andere steht im Weg: Das deutsche Team schafft gegen eine unauffällige israelische Mannschaft ein nie gefährdetes 2:0. Beide Tore fielen nach Standardsituationen. Bundestrainer Flick ist zufrieden, er hatte für die Länderspiele gegen Israel und am kommenden Dienstag gegen die Niederlande "einen Mix aus Einspielen und Ausprobieren" angekündigt. Zum Artikel

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Blinken: "Keine Strategie für Regimewechsel in Russland". Der US-Außenminister bemüht sich um Klarstellung der Aussagen von Präsident Biden. Die selbst ernannte Volksrepublik Luhansk erwägt ein baldiges Referendum über den Beitritt zu Russland. Zum Ukraine-Liveblog

Streit über Steinmeiers Benefiz-Konzert im Schloss Bellevue. Der Bundespräsident lädt zu einem Konzert gegen den Krieg - doch die Besetzungsliste führt zu Streit. Schon am Vorabend des Konzerts beklagt der ukrainische Botschafter Melnyk, dass nur russische Solisten auftreten und sagt seine Teilnahme ab. Zum Artikel (SZ Plus)

Journalismus im Krieg: Russische Regierung sperrt Website der "Bild"

Woher kommt der Sprit in Deutschland? Deutschland will deutlich weniger Öl aus Russland kaufen. Die Unternehmen sind bereits dabei, ihre Lieferketten umzustellen. Doch es gibt Unterschiede zwischen Ost-, Süd- und Westdeutschland sowie zwischen Diesel und Benzin. Eine Analyse in Grafiken. Zum Artikel (SZ Plus)

Interview mit Wirtschaftshistoriker: "Nach 1990 ist irgendetwas schiefgegangen": Warum die Strategie "Wandel durch Annäherung" nicht funktioniert hat (SZ Plus)

"Der Krieg wird nicht in der Ukraine bleiben". Der ukrainische Schriftsteller Andrej Kurkow erzählt, warum er sein Land nicht verlassen will, er Wladimir Putin für überschätzt hält und er kein Fan von Wolodimir Selenskij ist. Zum Interview

München und sein Konzerthaus: "Auf den Ministerpräsidenten ist kein Verlass". Fatal oder vernünftig? Nach Söders Abrücken vom geplanten Münchner Konzerthaus zeigt sich die Stadt offen für Gespräche über eine Kultur-Kooperation. Andere äußern sich schwer enttäuscht und sprechen von Wortbruch. Zum Artikel

Mikromobilität: Kleines Auto mit großen Nachteilen. Der Opel e-Rocks ist wendig und kann ab 15 Jahren mit Mofaführerschein gefahren werden. Reicht das, um einen Preis von mindestens 8000 Euro zu rechtfertigen? Zum Artikel

"Der alte Ring?" Rihanna dementiert eine anstehende Verlobung, Oliver Pocher hat ein schmerzhaftes Wochenende hinter sich, und ein Spieleerfinder bringt die Pandemie aufs Brett. Zu den Leute-Meldungen