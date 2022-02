Nachrichten am 28. Februar 2022

SZ am Abend

Eine historische Aufnahme: Die ukrainische Delegation (rechts) sitzt der russischen Abordnung in der Stadt Gomel an der belarussisch-ukrainischen Grenze gegenüber.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Russland und Ukraine - Verhandlungen nach etwa sechs Stunden ohne Durchbruch zu Ende gegangen. Kiew fordert einen sofortigen Waffenstillstand und den Abzug aller russischen Truppen aus dem Land. Das gelte auch für die seit 2014 von Russland besetzte Halbinsel Krim und die seitdem abgespaltenen Gebiete in der Ostukraine. Bei den Kämpfen sind den Vereinten Nationen zufolge bisher mindestens 102 Zivilpersonen getötet und 304 verletzt worden. Als Reaktion auf westliche Maßnahmen sperrt Russland seinen Luftraum für Deutschland und 35 weitere Staaten. Zum Artikel

Schweiz übernimmt EU-Sanktionen gegen Russland. Die Vermögen von gelisteten Personen und Unternehmen seien ab sofort gesperrt, erklärt die Regierung des bislang neutralen Landes. Der ukrainische Präsident Selenskij fordert den EU-Beitritt seines Landes in einem Eilverfahren. Mehrere Staatsmedien und Tageszeitungen in Russland werden zum Ziel von Hackerangriffen. Die Entwicklungen im Liveblog

Erste russische Bank steht vor der Pleite. Die Überlebensfähigkeit stark gefährdet, einige Geschäftsbereiche bereits eingefroren: Den Europa-Ableger der Sberbank treffen die EU-Sanktionen hart. Das spüren auch deutsche Sparer. Zum Artikel

Russland versetzt Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft. Was genau Russlands Ankündigung militärisch bedeutet, können westliche Experten nicht definitiv sagen. Zu wenig gesicherte Erkenntnisse gibt es über die Mechanik der russischen Kommandostruktur. Sehr genau einschätzen aber können sie die apokalyptische Zerstörungskraft von Putins Arsenal. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Not wächst. Die Offensive der russischen Truppen wird intensiver - und die Folgen des Krieges für die Ukrainer immer spürbarer: Lebensmittel werden knapp und Krankenhäuser behandeln Patienten im Keller. Eine Dokumentation in Bildern - Tag 5. Zum Artikel

Warum aktuell kein Nuklearkrieg droht. Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr bei München, erklärt: "Es sind keine Waffen scharf gemacht worden. Es sind keine U-Boote ausgelaufen, die Nuklearwaffen tragen und es fliegen keine strategischen Bomber herum." Zum Podcast

EXKLUSIV Faeser: "Nicht denkbar, dass russische Teams an Turnieren teilnehmen". Die Bundesinnenministerin fordert den Komplettausschluss Russlands von Sportevents. Auch das Internationale Olympische Komitee empfiehlt den Ausschluss russischer Athleten. Der Fußballweltverband Fifa will Russland Berichten zufolge nun doch von der Fußball-WM fernhalten und verhängt Sanktionen. Schalke 04 trennt sich von Sponsor Gazprom. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

Weltklimarat: Der Menschheit läuft die Zeit davon. In einem umfassenden Report warnt der IPCC vor höheren Klima-Risiken als bislang angenommen. Schon jetzt wirke sich die Erderwärmung auf Milliarden Menschen aus. Was noch auf die Erde zukommen könnte: ein Überblick mit Grafiken. Zum Artikel (SZ Plus)

So sparen Sie auf ein Ziel hin. Fällt es Ihnen schwer, Geld fürs Alter anzulegen oder auf etwas Schönes zu sparen? Diese zwölf Tipps helfen dabei, die Rücklagen zu bilden, die Sie brauchen - egal, ob Sie irgendwann 5000, 10 000 oder 100 000 Euro auf dem Konto haben wollen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was sich bei der Grundsteuer ändert. Der Wert von 36 Millionen Grundstücken wird neu berechnet. Dafür müssen die Eigentümer komplizierte Fragen beantworten. Was sie dabei beachten sollten. Ein Leitfaden. Zum Artikel (SZ Plus)

Apple plant riesiges Zentrum in München. Der US-Konzern verhandelt offenbar über ein Grundstück an der Seidlstraße, das dem Freistaat gehört. In dem Viertel könnte ein weitläufiger Campus für Tausende Beschäftigte entstehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele interessiert

Die schärfste aller Waffen. Die Lage für den russischen Präsidenten Putin ist prekär. Da spricht er einen Satz, der alle Welt in Angst versetzen soll. Zum Artikel

Tribunal für Putin-Kitsch. Bei Anne Will gibt es statt eiernder Diskussion glasklare Monologe der Bitterkeit - und Kritik an Deutschland, auf die Schweigen und Schlucken folgt. Zum Artikel

Absteigen, wenn das Pferd tot ist. Bei Maybrit Illner erklärt Außenministerin Baerbock den radikalen Kurswechsel deutscher Außenpolitik. Doch glücklich scheint sie - wie wohl gerade alle deutschen Politiker - damit nicht zu sein. Beruhigend. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Wir müssen raus. Endlich ist der zweite Corona-Winter vorbei. Zeit, wieder nach draußen zu gehen. Denn dort hat die Pandemie einiges zum Besseren bewegt. Bleibt das jetzt so? Zum Artikel (SZ Plus)