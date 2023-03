Nachrichten am 30. März 2023

Eine Recherche der SZ zeigt: In der digitalen Welt greift der Kreml leise und unsichtbar die Freiheit an.

von Nadja Lissok

EXKLUSIV Datenleak zeigt, wie Russland im Cyberkrieg aufrüsten will. Tausende Seiten vertraulicher Dokumente, die der Süddeutschen Zeitung zugespielt wurden, stammen aus dem Moskauer Unternehmen NTC Vulkan. Die Firma hat demnach Werkzeuge entwickelt, mit deren Hilfe staatliche Hacker Cyberangriffe vorbereiten, Internetverkehr filtern sowie Propaganda verbreiten könnten. Zum Artikel (SZ Plus)

Verdi-Chef Werneke kündigt neue Streiks an. Wenn die Schlichtung im öffentlichen Dienst scheitert, ist zu erwarten, dass Erzieherinnen und Müllwerker flächendeckend die Arbeit niederlegen, sagt der Gewerkschaftschef im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Zum Interview (SZ Plus)

MEINUNG Die neue Macht der Arbeitnehmer (SZ Plus)

Charles III. hält als erster König überhaupt eine Rede im Bundestag. Vor den deutschen Abgeordneten spricht der Monarch über die deutsch-britische Verbundenheit, die militärische Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Ukraine und den gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel. Zuvor besuchten Charles und seine Frau Camilla einen Bauernmarkt im Berliner Westen. Zum Artikel (SZ Plus)

Von der Leyen schlägt Neuausrichtung der China-Politik vor. Vor ihrer Reise nach Peking spricht die EU-Kommissionspräsidentin in einer Grundsatzrede über die unausgewogene Beziehung zwischen der EU und China. Sie stellt Beschränkungen für Investitionen europäischer Unternehmen in China in Aussicht und fordert, das 2020 mit China geschlossene Investitionsabkommen CAI zu überarbeiten. Zum Artikel

EU will Anteil erneuerbarer Energien erhöhen. Bis spätestens 2030 sollen 42,5 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Europa aus erneuerbaren Quellen wie Wind-, Solar- und Wasserkraft kommen. Darauf einigen sich Vertreter von EU-Kommission, Parlament und Mitgliedsländern. Bislang sah das EU-Regelwerk einen Anteil von 32 Prozent vor. Für Kritik sorgt die Rolle der Kernenergie. Zum Artikel

MEINUNG Brüssel beginnt tatsächlich, den Klimaschutzplan umzusetzen - mit aller Regulierung, die dazu gehört (SZ Plus)

Inflation in Deutschland geht zurück. Die Preise in Deutschland sind auch im März deutlich gestiegen. Der Anstieg hat sich allerdings verlangsamt - und liegt jetzt bei 7,4 Prozent. Nach Einschätzung von Volkswirten hat die Inflation den Höhepunkt überschritten. Mit einer massiven Entspannung bei den Preisen rechnen sie im laufenden Jahr jedoch nicht. Zum Artikel

MEINUNG Der Kampf gegen die Teuerung wird noch Jahre dauern (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

US-amerikanischer Journalist in Russland wegen Spionageverdacht verhaftet. Dem Moskau-Korrespondenten des Wall Street Journal, Evan Gershkovich, drohen bis zu 20 Jahre Haft, sollte er verurteilt werden. Belege für die Behauptung der russischen Behörden, er hätte für die amerikanische Regierung Informationen gesammelt, wurden nicht veröffentlicht. Zum Artikel

Selenskij erinnert an "unvorstellbare Ereignisse" in Butscha und Irpin. Ein Jahr nach der Befreiung der Kiewer Vororte gedenkt der ukrainische Präsident den Gefallenen. Nach Abzug der Russen wurden in Butscha und Irpin zahlreiche Leichen entdeckt. Die Ukraine wirft den russischen Truppen vor, dort regelrechte Massaker und zahlreiche Gräueltaten begangen zu haben. Zum Liveblog

Zürcher Gericht spricht Mitarbeiter der Gazprombank schuldig. Die Beschuldigten haben dem Richter zufolge nicht ausreichend geprüft, ob das Geld des Cellisten und Putin-Freundes Sergej Roldugin wirklich ihm gehörte. Es steht der Verdacht im Raum, dass der Musiker als Strohmann für Putin fungiert. Diesen Verdacht konnte der Prozess in Zürich nicht abschließend klären. Zum Artikel (SZ Plus)

