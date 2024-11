Kreml sieht USA durch Raketenfreigabe in Krieg verwickelt. Durch die Entscheidung, der Ukraine den Einsatz von US-Waffen mit längerer Reichweite gegen Ziele in Russland zu erlauben, gieße Biden Öl ins Feuer, sagt Kremlsprecher Peskow. Bei russischen Angriffen auf die Ukraine sterben innerhalb von nicht einmal 24 Stunden 19 Zivilisten. Zum Liveblog zum Ukraine-Krieg

Millionen Facebook-Nutzer sollen Entschädigung erhalten. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass jedem Schadenersatz zusteht, der 2021 von einem Datenleck betroffen war. Die Hürden dafür sind niedrig. Allerdings ist auch nicht allzu viel Geld zu erwarten. Und Betroffene sollten sich beeilen, vieles verjährt schon diesen Dezember. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Außenministertreffen: Borrell verärgert mit Vorschlag zu Nahost-Krieg. Der EU-Außenbeauftragte verabschiedet sich mit der Idee, den politischen Dialog mit Israel auszusetzen. Doch der Paukenschlag führt ins Leere. Die Mitgliedsländer freuen sich nun schon auf seine Nachfolgerin Kaja Kallas. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Abkommen mit Staaten Südamerikas steht kurz vor dem Ziel. Nach 25 Jahren könnte aus dem Deal der EU mit den vier Mercosur-Staaten doch noch etwas werden. Nur der französische Präsident wehrt sich lautstark – in dem Wissen, dass er überstimmt werden könnte. Zum Artikel

Trump will Brendan Carr zum Chef der Medienaufsicht machen. Dem Posten dürfte in der neuen Regierung besondere Bedeutung zukommen. Trump bezeichnet Medien regelmäßig als „Feinde des Volkes“, unliebsamen Sendern will er die Lizenz entziehen. Zum Liveblog zur US-Wahl

Weitere wichtige Themen des Tages