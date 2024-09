EXKLUSIV Russische Desinformationskampagnen werden direkt aus dem Kreml gesteuert. Der Süddeutschen Zeitung, NDR und WDR liegen interne Dokumente der russischen Medien-Agentur Social Design Agency vor. Sie geben einen bisher nicht dagewesenen Einblick in die Desinformationskampagnen gegen Deutschland und weitere westliche Staaten im Auftrag des Kreml. Eines der Hauptziele der Propaganda ist dabei, durch Falschinformationen in Deutschland "die Zukunftsangst zu erhöhen" und rechte Parteien zu stärken. Die AfD, heißt es in dem Dokument, soll in Umfragen eine Zustimmung von 20 Prozent erreichen. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Attentat-Versuch auf Trump: Was über den mutmaßlichen Täter bekannt ist. Bei dem Mann, der am Sonntag auf einem Golfplatz in Florida mutmaßlich auf den ehemaligen US-Präsidenten schießen wollte, soll es sich um Ryan R. handeln. Die New York Times berichtet, der 58-jährige, ehemaliger Dachdecker aus North Carolina, habe die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen wollen, indem er afghanische Kämpfer rekrutiert und dort hinschafft. Zum Artikel

Hassposts von Trump und Musk: Sie formulieren ihre Posts immer so, dass sie nicht justiziabel sind, Aufforderungen an ihre Anhänger enthalten sie aber trotzdem (SZ Plus)

Umstrittene Äußerung: Kritik an Post von Musk bei X

Lage in Hochwassergebieten verschärft sich - Tote in Tschechien und Österreich. In Tschechien ertrinkt ein Mensch, sieben werden vermisst. In Österreich kommen zwei Menschen ums Leben. Polen hat den Katastrophenzustand für die Hochwassergebiete ausgerufen. Die Bundesregierung hat den von Hochwasser betroffenen Menschen in mehreren europäischen Ländern ihre Unterstützung zugesagt. Zum Liveblog

Was Bodenversiegelung und Siedlungspolitik mit dem Hochwasser zu tun haben (SZ Plus)

Land unter im Südosten Europas (SZ Plus)

Ärger über von der Leyen: EU-Kommissar Breton tritt zurück. Am Montagmorgen erklärte der 69-jährige Franzose, er trete mit sofortiger Wirkung von seinem Posten als EU-Binnenmarktkommissar zurück. Eigentlich wollte Kommissionschefin von der Leyen am Dienstag ihr neues Kollegium vorstellen. Von der Leyen hatte versucht, die Nominierungen der Mitgliedstaaten nachträglich zugunsten einer höheren Frauenquote in der Kommission zu beeinflussen. So wohl auch im Falle von Bretons Posten. Zum Artikel

„Shogun“ und „The Bear“ räumen bei Emmy Awards ab. "Shogun" war 25 Mal für den TV-Preis nominiert – und gewann in 18 Kategorien. Die Serie über Machtkämpfe im Japan des 17. Jahrhunderts erhielt unter anderem die Auszeichnung als beste Dramaserie. "The Bear", eine Serie über die Dramen in den Küchen der Spitzengastronomie gewann elf Mal. Alle Siegerinnen und Sieger im Überblick

„Shogun“: Die Serie ist ein makelloses Meisterwerk (SZ Plus)

„The Bear“: Die Einsamkeit eines Menschen, der „The Bear“ nicht gut findet (SZ Plus)

