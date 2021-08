Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

Rundfunkbeitrag muss um 86 Cent erhöht werden. Sachsen-Anhalt hatte die Erhöhung des Beitrags um 86 Cent blockiert - doch nun gibt das Bundesverfassungsgericht einer Klage der Sender statt. Die Richter betonen ausdrücklich die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Gesellschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Liste der Saar-Grünen endgültig von der Bundestagswahl ausgeschlossen. Damit gibt es für Kanzlerkandidatin Baerbock von dort keine Zweitstimmen. Hintergrund ist ein schwerer Streit in der Landespartei um die Listenaufstellung in Zusammenhang mit der Vorzugsbehandlung, die Frauen bei den Grünen genießen. Die Bremer AfD-Liste hingegen wird doch noch zugelassen. Zum Artikel

Widerstand gegen Spahns Pläne für Ungeimpfte. Mehrere Bundesländer signalisieren Ablehnung für den Vorschlag des Gesundheitsministers, Ungeimpften perspektivisch den Zugang zu Veranstaltungen zu verweigern. Eine rechtliche Prüfung von Spahns Vorschlag gibt es noch nicht, dazu müsste erst die konkrete Regelung vorliegen. Zum Artikel

Software ermöglicht iPhone-Nutzern Suche nach Spionage-Tool Pegasus. Regierungen weltweit spionieren ihre Kritiker aus - Journalisten, Menschenrechtsaktivistinnen, Oppositionelle: Die internationale Enthüllungsserie "Pegasus-Projekt" war vor zweieinhalb Wochen weltweit in den Schlagzeilen. Das Programm ist in der Lage, Smartphones aus der Distanz zu infizieren - doch es hinterlässt Spuren. Die Software "iMazing" bietet nun eine Möglichkeit, dass zumindest iPhone-Nutzer ihr Gerät auf Spuren einer Pegasus-Infektion untersuchen können. Zum Artikel

Missbrauchskomplex Münster: Mutter von Opfer vor Gericht. Spätestens seit 2018 soll Sabrina K. gewusst haben, dass ihr Sohn von ihrem Lebensgefährten aufs Schwerste sexuell missbraucht wurde. Dennoch beendete sie die Beziehung nicht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Olympia

Thiam und Warner gewinnen die Mehrkämpfe. Die Belgierin und der Kanadier krönen sich im Sieben- und im Zehnkampf. Steven Gardiner von den Bahamas holt über 400 Meter Gold. Im Stabhochsprung setzt sich überraschend Katie Nageotte aus den USA durch. Die Leichtathletik-Meldungen aus Tokio. Zum Artikel

Belarussische Leichtathletin Timanowskaja in Polen angekommen. Bei ihrer Ankunft in Warschau zeigt sich Timanowskaja erleichtert. Sie sei froh, in Sicherheit zu sein, sagt die geflohene Olympia-Teilnehmerin. Richtig erleichtert wirkt sie nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele interessiert

CDU blamiert sich mit Anzeige gegen IT-Expertin. Lilith Wittmann findet eine Sicherheitslücke in der Wahlkampf-App der CDU. Der Bundesgeschäftsführer bietet ihr einen Beratungsvertrag an. Die IT-Expertin lehnt ab - und wird angezeigt. Zum Artikel

Aiwanger fährt politischen Slalom. Bei Sandra Maischberger eiert Bayerns stellvertretender Ministerpräsident um die Frage herum, warum er sich nicht impfen lässt. Der zweite prominente Gast windet sich bei einem anderen Thema. Zum Artikel

Der Trick mit der Maske im Home-Office. Das Kölner Arbeitsgericht entscheidet, dass ein Maskenverweigerer nicht einfach Home-Office fordern darf. Der Fall zeigt aber auch das ganze Elend eines in Teilen vor-digitalen Landes. Zum Kommentar

Zu guter Letzt

Endlich Milliardärin. Rihanna ist jetzt offiziell die reichste Sängerin der Welt und das nicht nur wegen ihrer Musik. Pía León ist die beste Köchin - trotz reduzierter Zutatenliste. Zum Artikel