Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Christina Rebhahn-Roither

Alles zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Koalition streitet über Rüstungsexporte. Die Ampel ist sich uneins bei Waffenlieferungen. Verteidigungsministerin Lambrecht (SPD) macht sich dafür stark, die Regeln zu lockern - etwa mit Blick auf europäische Kooperationen. Doch Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) stemmt sich gegen alle Forderungen, die Ausfuhren von Wehrtechnik künftig weniger restriktiv zu handhaben. Zum Artikel

Scholz weicht Frage zu Kampfpanzern aus. Der Kanzler äußert sich bei einer Pressekonferenz ausweichend zur Forderung nach der Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern in die Ukraine. Das Waffensystem spricht Scholz explizit nicht an. Es "bleibt bei der Haltung, die die deutsche Regierung seit Anfang an eingenommen hat und die auch für die Zukunft unserer Haltung sein wird, nämlich dass es keine deutschen Alleingänge gibt", so der Kanzler. Zum Liveblog

Wie nachhaltig der Vormarsch der Ukraine ist. Die Ukrainer haben einen Fehler der Russen in der Ostukraine kühl ausgenutzt. Doch der Erfolg könnte sie noch teuer zu stehen kommen. Noch ist offen, ob die ukrainische Offensive nur einen vorübergehenden Erfolg bedeutet oder tatsächlich eine entscheidende Wende. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Inflation lässt deutsche Wirtschaft abstürzen. Forscher warnen, dass die Wirtschaft 2023 schrumpft - und die Verbraucherpreise teils um mehr als zehn Prozent steigen. Im Frühjahr gibt es allerdings auch Hoffnung. Die Terminmärkte zeigen an, dass die Energiepreise spätestens ab Frühjahr sinken. Bei den Verbrauchern kommt das zwar verzögert an, für sie bleibt die Inflation wohl im nächsten Jahr hoch. "Doch insgesamt werden sie langsam eine Besserung merken", so ein Experte vom Ifo-Institut, "durch die Entlastungspakete und höhere Löhne aus neuen Tarifverträgen". Zum Artikel (SZ Plus)

"Deutschland stehen magere Jahre bevor". Das sagt der Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Stefan Kooths. Die EU-Kommission will Sondergewinne besteuern und die Mitgliedsstaaten zum Stromsparen verpflichten. Zum Liveblog

Tausende nehmen in Edinburgh Abschied von der Queen. Der neue König Charles III. hat eine Trauer-Prozession in Edinburgh angeführt. Anschließend gab es einen Gottesdienst. Der Sarg mit der Queen wird in der St.-Giles-Kathedrale für 24 Stunden aufgebahrt. So können die Menschen in Schottland Abschied von der Königin nehmen. Auf dem Sarg ist die Krone von Schottland platziert. Zum Liveblog

Ärzte wollen an Neupatientenregelung festhalten. Es ist erst drei Jahre her, dass die Regelung eingeführt wurde. Die Wartezimmer waren voll, nicht selten mussten Patienten monatelang auf einen Termin warten, neue wurden gar nicht erst angenommen. Ein nicht tragbarer Zustand, fand der damalige Gesundheitsminister Spahn (CDU). Also verpflichtete er Ärzte, mehr Sprechstunden anzubieten. Dafür konnten sie neue Patienten fortan extra abrechnen, außerhalb der üblichen Budgetierung. Nun soll damit Schluss sein. Mediziner protestieren gegen die Pläne des aktuellen Gesundheitsministers Lauterbach (SPD), die Neupatientenregelung aufzuheben. Sie fürchten hohe Umsatzverluste und warnen vor längeren Wartezeiten. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

MEINUNG Für die Freiheit. Die Sanktionen der EU gegen Putins Russland wirken, kommen aber teuer. Europa lernt im Schnellverfahren, was es sich die Verteidigung seiner offenen Gesellschaften kosten lassen muss. Zum Gastbeitrag (SZ Plus)

Ein Funknetz der Gemütlichkeit. Für das Oktoberfest betreiben die Mobilfunk-Konzerne einen Aufwand, als müssten sie eine mittelgroße Stadt versorgen. Grund dafür ist ein Nutzungsverhalten, das es so nur auf der Wiesn gibt. Zum Artikel

Worauf man bei der Grundsteuer achten muss. Bis Ende Oktober haben Immobilienbesitzer noch Zeit, die neue Grundsteuererklärung abzugeben. Ein paar Tipps, damit es reibungslos klappt. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter letzt

Und nun zur Klimakrise. ZDF-Wettermoderator Özden Terli spricht in seinen Berichten von Erderwärmung und Klimawandel. Ist das zeitgemäßes Fernsehen? Oder Aktivismus? Ein Treffen auf dem Lerchenberg. Zum Artikel