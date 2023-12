Druck auf Netanjahu wird stärker - Oppositionsführer Lapid fordert Rücktritt. Kritiker werfen dem Premier vor, keinen Plan für die Zeit nach dem Gaza-Krieg zu haben. Die Tatsache, dass noch immer mehr als 100 Israelis in den Händen der Hamas sind und Netanjahus Regierung nach Ansicht der Angehörigen zu wenig tut, um die Geiseln zu befreien, das ist für Netanjahu das größte Problem. Die andauernden Massenkundgebungen in Tel Aviv zeugen davon. Zum Liveblog

Kaufprämie für E-Autos endet Sonntagnacht. Von Mitternacht an können keine neuen Anträge mehr für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt werden. Der Umweltbonus sollte ursprünglich bis Ende 2024 gelten. Die Änderung ergebe sich aus dem Verfassungsgerichtsurteil zum Klima- und Transformationsfonds, teilt das Bundeswirtschaftsministerium mit. Bereits zugesagte Förderungen werden ausgezahlt. Zum Artikel

Lindner sendet widersprüchliche Signale nach Einigung im Haushaltsstreit. "Der Haushalt 2024 steht, und der Kanzler muss keinen Zweifel an der Mehrheit für seine Regierung im Parlament haben", sagt der Finanzminister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Andererseits stellt der Minister einige der Etatbeschlüsse gleich wieder infrage, wie die Abschaffung der Steuervorteile für Agrardiesel. Außerdem deutet Lindner an, dass er die Schuldenbremse in einigen Details überarbeiten will. Zum Artikel (SZ Plus)

Historisches Urteil im Vatikan: Erstmals Haftstrafe für einen Kardinal. Angelo Becciu wird von einem Gericht des Kirchenstaats wegen Betrugs und Unterschlagung zu fünfeinhalb Jahren Haft, einem ständigen Ausschluss von öffentlichen Ämtern und einer Geldstrafe von 8000 Euro verurteilt. Nach Ansicht des Gerichts trägt der Italiener die Hauptverantwortung für ein verlustreiches Immobiliengeschäft, das der Vatikan ab 2014 in London tätigte. Zum Artikel

Mehr als 60 Menschen ertrinken vor Küste Libyens. Das Boot mit 86 Flüchtlingen an Bord ist vom libyschen Küstenort Suwara aus in See gestochen. Unter den Opfern sind auch Frauen und Kinder. Zum Artikel

