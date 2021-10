Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Nadja Tausche

Was wichtig war

G-20-Gipfel liefert kaum konkrete Ergebnisse. Zwei Tage lang haben die G-20-Staaten in Rom verhandelt. Es war das erste physische Treffen nach Beginn der Pandemie und nach der Ära Trump. Viele konkrete Ergebnisse liefert der Gipfel aber nicht. Vor allem beim Thema Klimaschutz bleibt er hinter den Erwartungen zurück: Die großen Wirtschaftsmächte bekennen sich zwar zu dem Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen - das ist allerdings lediglich eine Bestätigung des schon zuvor vereinbarten Ziels. Zum Artikel

Klimakonferenz im schottischen Glasgow gestartet. Von Sonntag an ringen etwa 200 Staaten zwei Wochen lang darum, wie die Erderwärmung eingedämmt werden kann. Bei früheren Klimagipfeln zerschlugen sich bald alle Hoffnungen auf wirkliche Veränderung. Könnte es diesmal anders sein? Immerhin sind mit Joe Biden die USA beim Klimaschutz wieder an Bord - und Europa bastelt an Gesetzen, um zum ersten klimaneutralen Kontinent zu werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Spahn fordert Bund-Länder-Gipfel zu Auffrischungsimpfungen. Die Zahl der in Arztpraxen durchgeführten sogenannten Booster-Impfungen reiche nicht aus, sagt der Gesundheitsminister. Er wirbt dafür, dass sich vor allem ältere Menschen erneut impfen lassen. Seiner Meinung nach sollten die Bundesländer alle Senioren, für die dies empfohlen wird, schriftlich einladen. Zu den Nachrichten rund um Corona

Außerdem wichtig:

Nach der Bundestagswahl

Problempunkt Verkehrswende. Es ist eines der schwierigsten Kapitel der Koalitionsverhandlungen: Wie schafft Deutschland die Verkehrswende? Klimafreundliche Mobilität wollen alle drei Partner einer möglichen Ampelkoalition - doch während die Grünen die Pendlerpauschale abschaffen wollen, will die FDP sie unbedingt erhalten. Offen ist auch, wie die Verkehrswende finanziert werden soll. Im Raum steht nun die Idee einer geänderten Lkw-Maut. Zum Artikel

CDU-Kreisvorsitzende stimmen für Mitgliederbefragung. Es wäre ein Novum in der Geschichte der Partei: Die nächste Vorsitzende oder den nächsten Vorsitzenden der CDU könnten die rund 400 000 Mitglieder bestimmen. Dafür haben sich die Kreisvorsitzenden am Samstag mit deutlicher Mehrheit ausgesprochen. Am Dienstag wird nun noch das Präsidium und der Bundesvorstand beraten. Zum Artikel

Meuthen fordert Austausch der gesamten AfD-Spitze. Der Parteivorsitzende tritt beim Parteitag im Dezember nicht mehr an und würde sich das "auch von anderen Vorstandsmitgliedern wünschen". Zudem verlangt er eine programmatische Erneuerung. Zum Artikel

Das hat am Wochenende viele interessiert

Wie wohnen wir? Nirgendwo in der EU haben die Menschen weniger Wohneigentum als in Deutschland, dafür steigt der Platzbedarf pro Person immer weiter. In manchen Städten wird es sehr eng, auf dem Land stehen dafür oft Häuser leer. Alle Zahlen und Fakten zum Thema. Zum Artikel (SZ Plus)

Inzwischen sind wir alle bescheuert. Das ehemalige Youtube-Format "Browser Ballett" mit Schlecky Silberstein landet als Sitcom-Satire sanft im ARD-Hauptprogramm. Zum Artikel

"Da habe ich erstmal Instagram für 48 Stunden von meinem Handy gelöscht". Wiebke Winter glaubte, dass sie in den Bundestag kommt - und ist gescheitert. Fabian Funke machte sich kaum Hoffnungen - und hat es geschafft. Zwei junge Politiker:innen erzählen vom Gewinnen und Verlieren. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Eine Klasse für sich. Von renitenten Monarchen und hoffnungslos Verliebten: Die Bücher des Monats. Zum Artikel