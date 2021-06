Nachrichten am 22. Juni 2021

Die Allianz Arena in Regenbogenfarben - so leuchtete sie bereits anlässlich des Christopher Street Days. (Archivbild)

Uefa lehnt Regenbogen-Beleuchtung ab. Zum Spiel der Nationalmannschaft gegen Ungarn wollte die Stadt München ein Zeichen setzen und das Stadion bunt illuminieren. Doch der europäische Fußballverband untersagt das als politisches Signal. Zum Artikel

EXKLUSIV: Razzia beim Ex-Chefaufseher von Wirecard. Der insolvente Finanzdienstleister vergab über Jahre Millionenkredite an dubiose Drittfirmen, der Aufsichtsrat segnete alles ab. Jetzt gerät der frühere Chefaufseher in den Fokus der Ermittler. Zum Artikel (SZ Plus)

Spaniens Premier begnadigt Separatisten. Der spanische Regierungschef Sánchez will mit dem Haftende für neun katalanische Separatisten ein Zeichen der Versöhnung senden. Die Begnadigungen sollen wieder einen Dialog zwischen Barcelona und Madrid ermöglichen. Die Maßnahme ist umstritten. Zum Artikel

Mieter tragen CO₂-Zusatzkosten nun doch allein. Eigentlich wollte die Bundesregierung die Vermieter zur Hälfte an den Wohnkosten beteiligen, die durch die CO₂-Bepreisung entstehen. Aber der Kompromiss zwischen Union und SPD platzt. Die Union habe ihn abgelehnt, sagt SPD-Fraktionschef Mützenich. Zum Artikel

EXKLUSIV: Sicherheitslücke bei Corona-Testzentren. Der Fall Coronapoint ist der bisher gravierendste in einer Reihe von Datenpannen, wie SZ und WDR vom IT-Sicherheitskollektiv "Zerforschung" erfuhren. Knapp 174 000 Buchungsbestätigungen waren teils mit Testergebnissen abrufbar, es gibt Zehntausende Betroffene. Der Fall zeigt, dass die Politik die Gefahr ignoriert: Die Testverordnung kennt gar keinen Datenschutz. Zum Artikel

EU-Kommission billigt deutschen Aufbauplan. Deutschland hat gute Chancen, Ende Juli die ersten Milliarden aus dem europäischen Corona-Aufbaufonds zu bekommen. Die EU-Kommission gibt 25,6 Milliarden Euro Wiederaufbaugeld frei. Wenn auch der Rat der EU-Staaten in den nächsten vier Wochen zustimmt, kann die Auszahlung beginnen. Zum Artikel

Die Frau, die sich nicht länger demütigen ließ. Anna-Maria Ferchichi, die Ehefrau des Rappers Bushido, gibt im Prozess gegen Arafat Abou-Chaker Einblicke in einen Bereich der Clans, von dem man wenig weiß: die Rolle der Frauen. Zum Artikel (SZ Plus)

Drei-Zentimeter-Hagel am Starnberger See. Heftige Unwetter ziehen am Montagabend durch Oberbayern. Dabei entstehen schwere Schäden - und spektakuläre Bilder. Zum Artikel

Wie verliert man 45 Kilo? Johannes "Joe" Gehring ist Teil des erfolgreichen DJ-Duos "Drunken Masters". Vor der Pandemie wog er 145 Kilo. Die berufliche Zwangspause nutzte er, um seinen Lebensstil zu überdenken - und abzunehmen. Was macht er heute anders? Zum Artikel (SZ Plus)

Ich schenk dir einen Regenbogen. Die bunten Farben regen manche Menschen auf. Warum eigentlich? Eine kleine Kulturgeschichte des Regenbogens. Zum Artikel