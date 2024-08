EXKLUSIV RAF-Verdächtige Klette erhebt Vorwürfe gegen Ermittler. Die mutmaßliche Terroristin äußert sich erstmals öffentlich und lässt über ihre Anwälte mitteilen, die Vorwürfe gegen sie seien "rein spekulativ". Sie bestreitet, Mordversuche begangen zu haben und spricht von staatlicher "Denunziation" und "Medienhetze" gegen sich und ihre einstigen RAF-Genossen Garweg und Staub. Klette hält an ihrem Selbstbild fest und rühmt sich eines "Kampfes der Befreiung" in der Tradition einer "revolutionären Linken". Zum Artikel (SZ PLUS)

Neue Verhandlungen zu Waffenstillstand und Geiselabkommen in Doha beginnen. In der katarischen Hauptstadt startet die als entscheidend titulierte Verhandlungsrunde zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas. Die Vermittler haben einen Deal ausdrücklich mit der Abwendung einer regionalen Eskalation durch Iran und die libanesische Hisbollah verknüpft. Das erhöht den Druck. Zum Artikel

Buschmann lehnt Wohnungsdurchsuchungen bei Terrorgefahr ab. Das Innenministerium möchte dem Bundeskriminalamt heimliche Durchsuchungen von Wohnungen erlauben, wenn die Ermittler unter besonders hohem Zeitdruck stehen. So geht es aus einem Gesetzentwurf hervor. Doch Kritiker wie der Justizminister warnen vor einem Tabubruch. Zum Artikel

WHO erklärt Mpox-Ausbruch zum globalen Notfall. In den afrikanischen Ländern Demokratischen Republik Kongo, Kenia, Uganda, Ruanda und Burundi zirkuliert eine neue Variante des Affenpockenvirus. Sie löst wahrscheinlich schwerere Erkrankungen aus als der Erreger, der vor zwei Jahren in Europa auftauchte. Die "gesundheitliche Notlage internationaler Reichweite" soll eine koordinierte internationale Zusammenarbeit ermöglichen. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Mutmaßlicher Nord-Stream-Attentäter abgetaucht. Polnische Behörden bestätigen eine Recherche von SZ, ARD und Zeit, wonach sie im Auftrag deutscher Ermittler einen ukrainischen Taucher festnehmen sollten. Doch der Mann, der im Verdacht steht, an der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines beteiligt gewesen zu sein, konnte sich absetzen. Zurück bleiben Fragen – und ein schwerer Vorwurf gegen den ukrainischen Präsidenten. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukrainischer Vorstoß in Kursk wird langsamer. Die Armee dringt weiter nach Russland vor, verzeichnet aber Verluste. Eine hohe Zahl russischer Kriegsgefangener soll zum Faustpfand in Verhandlungen mit Russland werden. Die russischen Streitkräfte scheinen immer noch Probleme mit der Organisation der schnell herbeigeschafften Verbände zu haben. Zum Artikel

US-Bürgerin in Russland zu zwölf Jahren Straflager verurteilt. Der Frau, die auch einen russischen Pass hat, wird Landesverrat vorgeworfen. Es soll um Spenden an eine ukrainische Organisation in Höhe von 52 Dollar gehen. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen des Tages