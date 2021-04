"Querdenker"-Demonstranten bei einer Demonstration gegen das Infektionsschutzgesetz am 21.04.2021 in Berlin.

Von Matthias Fiedler

Das Wichtigste zum Coronavirus

Verfassungsschutz beobachtet Teile von "Querdenken"-Bewegung. Die Behörde befürchtet, dass die im Zuge der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen verbreiteten Verschwörungsmythen auch nach dem Ende der Pandemie nicht verschwinden werden. Mittlerweile warnt der Verfassungsschutz vor einer Radikalisierung innerhalb der Szene. Zum Text

Laschet fordert einheitliche Lockerungen für Geimpfte. In der Debatte über Corona-Lockerungen für Geimpfte bahnt sich neuer Streit an. Während Bundesjustizministerin Lambrecht das Vorpreschen einiger Bundesländer begrüßt, pocht CDU-Chef Laschet auf eine gemeinsame Linie von Bund und Ländern. Zum Text

US-Behörde lockert Beschränkungen für Geimpfte. Die US-Gesundheitsbehörde CDC veröffentlicht neue Empfehlungen, wonach voll geimpfte Personen bei vielen Aktivitäten im Freien nicht mehr unbedingt eine Maske tragen müssen. US-Präsident Biden spricht von "erstaunlichen Fortschritten" im Kampf gegen das Virus. Zum Text

Nachrichten kompakt

Söder stellt sich hinter Laschet und fordert Einheit der Union. Nach Ansicht von CSU-Chef Söder kann die Union die Bundestagswahlen nur mit einem strikt nach vorne ausgerichteten Modernisierungs-Wahlprogramm gewinnen. Nach seiner erneuten Kritik an Kanzlerkandidat Laschet betont Bayerns Ministerpräsident den Schulterschluss mit dem CDU-Chef und kündigte eine offensivere Auseinandersetzung mit den Grünen an. Zum Text

In der SPD bahnt sich ein heftiger Streit über den Wahlkampf an. Der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Lewentz wirft Generalsekretär Klingbeil und der Berliner Parteizentrale vor, der Partei einen Rückstand einzuhandeln, der dann später nicht mehr aufzuholen sei. Lewentz sagt der SZ: "Wir verpassen gerade den Wahlkampfstart." Zum Text

Koalition scheitert bei Whistleblower-Gesetz. Justizministerin Lambrecht will Hinweisgeber vor vorzeitigen Kündigungen und Einschüchterung in ihren Unternehmen schützen. Doch Gespräche von Union und SPD zu einer Reform sind vorerst gescheitert. Die Union verhindere einen Schritt für mehr Integrität in der Wirtschaft und in öffentlichen Institutionen, so Lambrecht. Zum Text

China warnt Deutschland vor Einmischung. Kanzlerin Merkel ruft Peking zum Dialog über Menschenrechte auf. Ministerpräsident Li verurteilt die Kritik an seinem Land. Bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen rief er am Mittwoch dazu auf, "unnötige Störungen" zu beseitigen. Zum Text

Biden will Familien mit Billionen-Programm helfen. Der US-Präsident kündigt ein Sozialpaket von 1,8 Billionen Dollar an. So will er verhindern, dass die US-Gesellschaft finanziell immer weiter auseinanderdriftet. Zum Text

Europäisches Parlament bestätigt Brexit-Handelspakt. Das Handels- und Kooperationsabkommen erhält eine überwältigende Mehrheit von 660 der 697 abgegebenen Stimmen, wie Parlamentspräsident Sassoli mitteilt. Damit kann der mehr als 1000 Seiten starke Vertrag voraussichtlich zum 1. Mai in Kraft treten. Zum Text

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Das große Burger-Desaster. Wie Fox News seinen Zuschauern - als alles schon zu spät ist - erklären muss, dass Joe Biden ihnen ihre Burger doch nicht wegnehmen will. Zum Text

Dieser DFB ist nicht mehr zu retten. Der Präsident vergleicht seinen Vize mit Hitlers Blutrichter Freisler - das ist nicht entschuldbar. Doch sein Rücktritt hätte eine andere, fatale Folge. Zum Kommentar

"Ein optimaler Radweg wäre drei Meter breit." Bis 2030 will Andreas Scheuer Deutschland zum "Fahrradland" machen. Das ist ein weiter Weg, sagt Deutschlands erste Radverkehrsprofessorin. Sie hätte da ein paar Vorschläge. Zum Text

Zu guter Letzt

Die Schafkopf-Community. Vor 14 Jahren hat Agnes Reissner mit drei Freunden die Seite sauspiel.de gegründet, auf der man Schafkopf spielen kann. Heute hat die Firma 14 Angestellte, die Nutzerzahlen steigen - auch durch den Lockdown. Zum Text