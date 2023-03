Von Oliver Klasen

Alle Nachrichten zum Krieg in der Ukraine

Biden nennt Haftbefehl gegen Putin gerechtfertigt. "Das macht einen starken Punkt", sagt der US-Präsident zur Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Die Vorwürfe gegen den russischen Präsidenten lauten: Kriegsverbrechen in der Ukraine sowie Verschleppung von Kindern. Die russische Seite reagiert mit Verachtung. Der Haftbefehl solle als Toilettenpapier benutzt werden, sagt etwa Ex-Präsident Medwedew. Zum Liveblog

Russische Kinderrechtsbeauftragte deklariert Verschleppung von Kindern als "Evakuierung". Gegen Maria Lwowa-Belowa liegt - genau wie gegen Putin - eine Haftbefehl in Den Haag vor. Sie streitet nicht mal ab, nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine Kinder von dort nach Russland gebracht zu haben. Eines will sie gar selbst adoptiert haben, einen 15-jährigen Jungen aus Mariupol, jener Stadt, die monatelang beschossen wurde und in der Tausende Zivilisten ums Leben kamen. Zum Artikel

Analyse der Entscheidung: Ein Haftbefehl mit historischer Bedeutung (SZ Plus)

Neben Polen will auch die Slowakei "MiG-29"-Flugzeuge an die Ukraine liefern. Der slowakische Premier hat das dem ukrainischen Präsidenen Selenskij bereits vor Wochen zugesagt. Die 13 slowakischen Maschinen könnten ohne Zustimmung anderer Länder weitergegeben werden, die vier Kampfjets aus Polen jedoch möglicherweise nicht, weil Polen in den 90er-Jahren viele Flugzeuge aus DDR-Beständen übernommen hat. Zum Artikel

Weitere Meldungen kompakt

EXKLUSIV Grünen-Fraktion will Kohleausstieg im Osten auf 2030 vorziehen. Das sei ein "notwendiger Schritt, um die Klimaziele zu erreichen", heißt es in einer Beschlussvorlage für die Fraktionsklausur kommende Woche in Weimar. Damit sollen nach dem Willen der Fraktion, wie schon im Westen, auch in Ostdeutschland die Braunkohlereviere acht Jahre früher stillgelegt werden als zunächst geplant. Zum Artikel (SZ Plus)

Schweizer Großbank UBS prüft Übernahme von Credit Suisse. Auf Drängen der Regierung in Bern setzen sich die Führungsgremien der beiden größten Banken des Landes an diesem Wochenende zusammen. Das Ziel: Eine Krise zu überwinden, die das gesamte Finanzsystem erschüttert. Zum Artikel

Hinweise auf Marderhund als Überträger von Corona in Wuhan. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat alte Erbgutspuren aus der chinesischen Stadt Wuhan neu untersucht. Die Gen-Daten deuten darauf hin, dass Sars-CoV-2 von Tieren auf Menschen gewechselt haben könnte. Zum Artikel

Die Zahl der Kinderärztinnen und -ärzte steigt, trotzdem gibt es einen Versorgungsmangel. Daten der Kassenärztlichen Vereinigung zeigen: Im Vergleich zum Jahr 2011 gibt es 25 Prozent mehr Kinderärztinnen und -ärzte. Dennoch beklagen viele Eltern, dass sie wochenlang keinen Termin bekommen. Ursache dafür ist zum einen der Post-Covid-Winter und die in diesem Jahr hartnäckige Grippe. Aber es gibt auch einen strukturellen Effekt: Viel mehr Teilzeit in der Ärzteschaft, die inzwischen zu 80 Prozent weiblich ist. Zum Artikel (SZ Plus)

"Fall Luise" löst Debatte über Altersgrenze bei Strafmündigkeit aus. Die beiden Mädchen aus Nordrhein-Westfalen, die gestanden haben, ihre Freudin getötet zu haben, sind beide unter 14 Jahre alt - und gelten damit in Deutschland als schuldunfähig. Nun wird diskutiert, ob die Schwelle zur Strafmündigkeit gesenkt werden soll. Experten warnen davor. Zum Artikel (SZ Plus)

Außerdem noch wichtig