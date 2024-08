Taylor Swift-Konzerte in Wien: Mutmaßlicher Terrorist legt Geständnis ab. Er habe während eines Konzerts der US-Sängerin eine möglichst große Zahl an "Ungläubigen" töten wollen, sagt einer der Terrorverdächtigen der Polizei. Die ermittelt nun gegen ein mögliches Terrornetzwerk. Wegen der Ermittlungen hatte der Veranstalter alle drei Swift-Konzerte in der österreichischen Hauptstadt abgesagt. Vor Ort ist die Enttäuschung groß, die Fans trösten sich gegenseitig. Zum Artikel (SZ Plus)

Interview zu islamistischer Gefahr: Wie das Bundeskriminalamt die Bedrohungslage einschätzt (SZ Plus)

Puigdemont tritt in Barcelona auf. Es ist ein riskantes Unterfangen: Der ehemalige Präsident Kataloniens hält mitten in der Stadt eine Ansprache vor etwa 3000 Anhängern. Es ist sein erster Auftritt auf spanischem Boden, seit er nach dem Abspaltungsversuch Kataloniens 2017 das Land verließ. Es wird fest mit einer Festnahme des Separatistenführers gerechnet - doch er scheint untertauchen zu können. Zum Artikel (SZ Plus)

Kreml zeigt sich alarmiert wegen ukrainischen Vorrückens in der Region Kursk. Zum ersten Mal seit Beginn des Kriegs ist eine größere Zahl ukrainischer Truppen auf russisches Gebiet vorgedrungen. Zuletzt hatte die Ukraine Ziele in der Region verstärkt mit Drohnen angegriffen und russische Kommunikationseinrichtungen zerstört, jetzt zeigt sich: Das waren Vorbereitungen für eine Bodenoffensive. Unklar ist, welche militärischen Auswirkungen sie haben wird. Russlands Präsident Putin jedenfalls versteckt seine Frustration nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Großer Zuspruch der US-Demokraten für ihr Wahlkampfduo. Bei einem Wahlkampfauftritt des frisch ernannten Kandidatenduos ist die Begeisterung der Parteibasis groß. Den Auftritt auf dem Flughafen von Detroit, Michigan, nennt Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz "unsere bisher größte Rally". Vertreten sind alle Altersgruppen, besonders sicht- und hörbar die Gewerkschafter. Am Dienstag füllte Harris in Philadelphia ein Basketballstadion mit 12 000 Menschen, als sie ihren Running Mate vorstellte. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zur US-Wahl: Trump war vor wenigen Jahren noch voll des Lobes für Walz

Deutschland holt Gold und Silber im Kajak-Vierer. Der Kajak-Vierer der Männer, das Flaggschiff des Deutschen Kanuverbands, verursacht erst einen Fehlstart. Dann liegt er um vier Hundertstelsekunden vor Australien und Spanien - und wird erneut Olympiasieger. Die Frauen sichern sich Silber, sie sind nur wenige Zentimeter hinter Neuseeland. Zum Artikel (SZ Plus)

Beck wird von der Strömung der Seine weggespült. Leonie Beck ist aktuell eigentlich die beste Freiwasserschwimmerin der Welt, doch im umstrittenen Pariser Fluss kommt sie gar nicht zurecht. Gezeichnet vom Rennen und enttäuscht von Platz neun kritisiert sie die Herangehensweise der Veranstalter. Zum Artikel (SZ Plus)