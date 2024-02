Grüne sagen politischen Aschermittwoch in Biberach ab. Grund sind Sicherheitsbedenken: Im Vorfeld der Veranstaltung hatte es massive Proteste und Blockaden unter anderem von Landwirten gegeben. Einem Polizeisprecher zufolge wurden dabei mehrere Polizisten verletzt. Die Grünen treffen sich seit Jahren in Biberach, in diesem Jahr waren dort auch die Bundesvorsitzende Lang und Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann erwartet worden. Zum Artikel

Politischer Aschermittwoch: In diesem Jahr wählt mancher seine Worte mit mehr Bedacht (SZ Plus)

MEINUNG: Demokratische Kultur - sogar Aiwanger mäßigt sich (SZ Plus)

VW will sich aus Uiguren-Provinz Xinjiang zurückziehen. Der Autobauer verhandelt über seinen Rückzug aus der Region, das erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Konzernkreisen. China geht in Xinjiang mit großer Härte gegen Minderheiten vor, internationale Konzerne stehen wegen ihrer Aktivitäten dort deshalb in der Kritik. Bei einem Rückzug ist allerdings Fingerspitzengefühl gefragt: Unternehmen befürchten Vergeltungsmaßnahmen der chinesischen Regierung. Zum Artikel (SZ Plus)

18 von 31 Nato-Staaten erreichen laut Stoltenberg Zwei-Prozent-Ziel. Ein großer Teil der Bündnispartner werde im Jahr 2024 voraussichtlich die Vorgabe erfüllen, dass die Verteidigungsausgaben zwei Prozent der Wirtschaftsleistung entsprechen sollen. Das sagt der Nato-Generalsekretär in Brüssel. Auch Deutschland erreicht die Vorgabe. Zuvor hatte US-Präsidentschaftskandidat Trump damit gedroht, Nato-Mitglieder nicht mehr verteidigen zu wollen, wenn sie zu wenig für Verteidigung ausgeben. Daraufhin entbrannte eine Diskussion, ob die EU nuklear aufrüsten müsse. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG: Nukleare Abschreckung ist ein gewaltiges und gefährliches Thema (SZ Plus)

Verhandlungen über Geiselfreilassung stocken. Beim Treffen hochrangiger Vertreter aus Israel, Katar, USA und Ägypten gelingt kein Durchbruch. In Kairo wollten sie über die Freilassung der Geiseln verhandeln, nun vereinbaren sie eine Verlängerung der Gespräche um drei Tage. Vor ihrem Abflug nach Israel ruft Außenministerin Baerbock erneut zu einer Feuerpause in Rafah auf. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: UN warnen vor Massaker in Rafah im Gazastreifen

Angeklagter in Schlafwandel-Prozess auf Bewährung verurteilt. Der ehemalige Staatsanwalt hatte im März 2019 seinen Sohn vergewaltigt und sich anschließend selbst angezeigt. Seinen Verteidigern zufolge habe er die Tat im Schlaf begangen und könne sich nicht daran erinnern. Die Richterin schließt die Störung "Sexsomnia" aber aus. Die Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren wird zur Bewährung ausgesetzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Schwarzes Meer: Ukraine meldet Zerstörung von russischem Kriegsschiff