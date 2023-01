Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

Pistorius zum Verteidigungsminister ernannt. Der Bundespräsident entlässt die nun Ex-Ministerin Lambrecht und überreicht dem 62-jährigen Pistorius seine Ernennungsurkunde. "Sie müssen direkt loslegen", sagt Steinmeier zu dem SPD-Politiker. Gleich danach trifft der neue Minister seinen US-Kollegen Austin. Zum Artikel

Von Blank bis Lambrecht: Eine kurze Geschichte der deutschen Verteidigungsminister (SZ Plus)

Verdi kündigt bundesweite Poststreiks an. Die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren seien von Donnerstag an sowie am Freitag ganztägig zum Streik aufgerufen heißt es von der Gewerkschaft. Zuvor war auch die zweite Runde der Tarifverhandlungen ohne Ergebnis geblieben. Zum Artikel

Baldwin soll nach Todesschuss angeklagt werden. Bei Dreharbeiten hatte der Schauspieler eine Kamerafrau erschossen. Die Waffe hätte nicht geladen sein sollen. Zum Artikel

Bundestag erkennt IS-Verbrechen gegen Jesiden als Völkermord an. Mehr als 5000 Menschen jesidischen Glaubens wurden 2014 vom "Islamischen Staat" ermordet. Immer noch werden tausende Menschen vermisst. In Deutschland lebt die größte Diaspora. Zum Artikel

Lagarde in Davos: "Die Inflation ist viel zu hoch." Die EZB-Chefin kündigt beim Weltwirtschaftsforum an, die Zinsen weiter anzuheben, um künftig wieder eine Teuerung von zwei Prozent zu erreichen. Und sie verrät, was nötig ist, um die grüne Transformation zu stemmen: der Abbau von Bürokratie. Zum Artikel

EXKLUSIV Grünen-Spitzenkandidatin Schulze bezichtigt Söder der Lüge. Der CSU-Chef will 2018 angeboten haben, die 40-Jahre-Regel für Ministerpräsidenten zu kippen - im Gegenzug für die Einführung der Amtszeitbeschränkung. Stimmt nicht, sagt Schulze. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukrainische Minister wollen "Leopard"-Panzer von zwölf Staaten. Man werde sie nur "für die Verteidigung der territorialen Unversehrtheit" des Landes einsetzen, verspricht die Regierung. Diverse Staaten sagen der Ukraine zusätzliche Waffen zu - der Kreml nennt das "potenziell höchst gefährlich". Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Der "Leopard" und der Weg zum Kriegsende. Die Panzerdebatte zeigt, wie wenig Deutschland von der Zeitenwende verstanden hat. Die defensive und reaktive Sicherheitspolitik gefährdet den Zusammenhalt im Bündnis. Zum Kommentar (SZ Plus)