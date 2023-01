Von Katja Guttmann

Nachrichten kompakt

Boris Pistorius wird Verteidigungsminister. Kanzler Scholz holt den niedersächsischen Innenminister in die Bundesregierung. Der 62-Jährige gilt als erfahrener Politiker, der durchsetzungsstark und medienaffin ist. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Sicherheitspolitik. Ihm wird zugetraut, sich auch Auseinandersetzungen mit dem Kanzler zu liefern, wenn es um eine bessere Ausstattung und mehr Geld für die Bundeswehr geht. Zum Artikel (SZ Plus)

Kohlekraft-Gegner setzen Proteste fort. Demonstranten am Tagebau Garzweiler, in der Nähe von Lützerath, werden teilweise von der Polizei weggetragen. Zu ihnen gehört auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Um die Menschen von der Abbruchkante fernzuhalten, setzt die Polizei teilweise Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Zum Liveblog

US-Ökonom Rogoff: "Wir stehen am Anfang eines harten Jahres". Der Wirtschaftswissenschaftler aus Harvard, Kenneth Rogoff, sieht eine schwere Zeit für die Wirtschaft kommen, auch in Europa. Die vielen Krisen hätten jedoch auch ihr Gutes, sagt er im SZ-Interview: Politik werde wieder realistischer. Und vor allem mit der Energiepolitik gehe es deshalb besser voran. Zum Artikel (SZ Plus)

Weltwirtschaftsforum Davos: Von der Leyen kontert im Subventionswettstreit mit den USA

Seine Krankheit wurde dem meistgesuchten Mafioso Italiens zum Verhängnis. Bei seiner Verhaftung war der Cosa-Nostra-Chef Matteo Messina Denaro unbewaffnet und leistete keinen Widerstand. Ihm mussten nicht mal Handschellen angelegt werden. Drei Jahrzehnte lang lebte er im Untergrund - aber seine Krebserkrankung war es, die die Ermittler endlich zum Erfolg führte. Zum Artikel (SZ Plus)

"Ich war der Meisterdieb, mit dem alle reden und feiern wollten." Im Prozess um den Einbruch ins Grüne Gewölbe legen drei Angeklagte Geständnisse ab. Sie schildern, wie sie einen der spektakulärsten Museumseinbrüche planten und durchzogen. Unter anderem recherchierten sie im Internet und entschieden sich dann für das Juwelenzimmer, den prunkvollsten Teil der Schatzkammer von August dem Starken. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Bergung in Dnipro abgeschlossen - 44 Tote und 20 Vermisste. Die ukrainische Regierung hat keine Hoffnung, in den Trümmern des von einer Rakete zerstörten Hochhauses noch Überlebende zu finden. Präsident Selenskij hofft auf weitere Hilfszusagen vom Weltwirtschaftsforum in Davos und von einem Treffen in Ramstein. Zum Liveblog

Duda zählt in der Panzerdebatte auf die notwendige Entscheidung von Scholz. Der polnische Präsident erwartet, dass die Bundesregierung der Lieferung von Leopard 2-Panzern an die Ukraine zustimmt. Er hoffe, dass Bundeskanzler Scholz bei seiner Rede am Mittwoch in Davos eine entsprechende Ankündigung machen werde, sagt er. Auch Polen wolle 14 deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 nach Kiew schicken. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war