EXKLUSIV Geheime Arzneimittelpreise auf Wunsch von Lobbyisten. In einem neuen Gesetz ist festgelegt, dass Pharmaunternehmen künftig die Preise geheim halten können, die sie für neue Arzneimittel von den Krankenkassen erstattet bekommen. Laut internen Dokumenten hat die Bundesregierung damit die Forderung des amerikanischen Pharmakonzerns Eli Lilly erfüllt, der ein Werk in Rheinland-Pfalz eröffnet hat. Der Konzern dementiert einen Zusammenhang, die Regierung äußert sich nicht. Krankenkassen fürchten drastische Preissteigerungen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Solidargemeinschaft zahlt Milliarden für diesen unsäglichen Deal (SZ Plus)

Scholz verspricht Selenskij weitere Unterstützung im Wert von 1,4 Milliarden Euro. Der ukrainische Präsident besucht Deutschland bereits zum vierten Mal in diesem Jahr und der Bundeskanzler verspricht weitere Militärhilfen. Dennoch steht der Ukraine ihr womöglich härtester Kriegswinter bevor. Es werden großflächige Heizungs- und Stromausfälle befürchtet. Die Armee hat außerdem Probleme, neue und motivierte Soldaten zu rekrutieren. Zum Artikel

Friedensnobelpreis geht an Anti-Atomwaffen-Organisation Nihon Hidankyo. Die japanische Organisation werde für ihren Einsatz für eine Welt ohne Atomwaffen geehrt, teilt das Nobelkomitee in Oslo mit. Der Verband wurde 1956 gegründet und ist Japans einzige landesweite Organisation der Atombomben-Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki. Zum Artikel

MEINUNG Der Friedensnobelpreis für Nihon Hidankyo passt in diese neue Zeit der atomaren Bedrohung (SZ Plus)

Bundesregierung fordert Schutz der Blauhelme in Libanon. Israelische Soldaten sollen erneut einen Posten der internationalen Friedenstruppe beschossen haben. Die Bundesregierung fordert die Aufklärung des Vorfalls. Laut UN-Menschenrechtsbüro sind durch die Gewalteskalation zwischen Hisbollah und Israel insgesamt mehr als 2000 Menschen in Libanon getötet worden. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

EXKLUSIV Haushaltsausschuss einigt sich nicht auf Geld für Flugtaxi-Start-up Lilium. Das kriselnde Unternehmen aus Bayern braucht eine Bürgschaft vom Staat in Höhe von 50 Millionen Euro, doch die Haushälter im Bundestag sind dagegen. Ministerpräsident Söder ist empört. In Frankreich steht man derweil hinter der Technologie – und lockt mit Subventionen. Zum Artikel (SZ Plus)

Öltanker brennt in der Ostsee. Die sieben Besatzungsmitglieder seien gerettet worden, teilt die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Die Brandursache ist unklar. Für weitere Löscharbeiten wird das Tankschiff in den Rostocker Hafen gezogen. Zum Artikel

P. Diddy inszeniert sich bei Anhörung als liebender Vater. Dem einflussreichen Musiker, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, werden Menschenhandel und organisierte Kriminalität vorgeworfen. Seit September wartet er in einem New Yorker Gefängnis auf seinen Prozess. Dieser soll am 5. Mai 2025 stattfinden. Zum Artikel (SZ Plus)

