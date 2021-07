Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Pegasus-Projekt - Exklusiv

Cyberangriff auf die Demokratie. Autoritäre Staaten spähen mit einer Überwachungssoftware weltweit Journalisten, Menschenrechtler und Oppositionelle aus. Das belegen exklusive Daten, die der SZ vorliegen. Eine internationale Recherche enthüllt, wer betroffen ist und wer dahinter steckt. Zum Artikel

Das Istanbul-Komplott. Der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi wurde in einem Hinterhalt ermordet. Nun belegen die Pegasus-Recherchen: Nicht nur Familie und Freunde wurden überwacht - sondern wohl auch der türkische Chefermittler. Zum Artikel (SZ Plus)

Orbáns Überwachungsstaat. Schikanen aller Art sind für Journalisten in Ungarn längst an der Tagesordnung. Die nun dokumentierten Spähangriffe auf die Presse haben eine neue Qualität erreicht. Zum Artikel (SZ Plus)

"Digitale Überwachung ist eines der am meisten unterschätzten Phänomene." Christian Mihr von "Reporter ohne Grenzen" über Spähangriffe auf Journalisten - und die Frage, warum er den Mord an Jamal Khashoggi in Deutschland vor Gericht bringen will. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz: Merkel besucht besonders betroffene Region in der Eifel. "Die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die hier angerichtet ist", sagt die Kanzlerin. Die Zahl der Todesopfer steigt unterdessen auf fast 160, davon mehr als 110 im Kreis Ahrweiler. Alle Entwicklungen im Überblick. Zum Artikel

Laschet handelt sich mit Lachen Ärger ein. Beim Besuch im Hochwassergebiet in NRW feixt der CDU-Kanzlerkandidat während der Ansprache von Bundespräsident Steinmeier im Hintergrund. Er entschuldigt sich, doch die Reaktionen sind harsch. Zum Artikel

Meinung Laschets Lachen vermittelt ein verstörendes Bild

Überschwemmungen im Süden Deutschlands: Land unter in Oberbayern. Erst bei Tageslicht zeigt sich, wie schwer das Hochwasser Oberbayern getroffen hat. Zwei Menschen sind ums Leben gekommen, Häuser eingestürzt. Die Aufräumarbeiten dauern an. Zu den Bildern

Bob- und Rodelbahn Königssee schwer beschädigt. Überflutete Straßen, Erdrutsche und evakuierte Häuser: Die Hochwasserlage im Berchtesgadener Land ist angespannt, die Schäden aus der Nacht immens. Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann besuchen die Region. In Passau steigen die Pegel bedrohlich weiter. Zum Artikel

Hochwassergefahr in München: Meldestufe 1 überschritten

So viele Angriffe wie noch nie auf Journalisten in Sachsen. Das sächsische Innenministerium nennt nach einer Anfrage der Linken 29 Attacken dieser Art für das Jahr 2020. Die Mehrzahl wird dem rechtsextremistischen Milieu zugerechnet. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Altmaier will neuen Lockdown verhindern. Für den Bundeswirtschaftsminister kommt eine erneute Schließung von Geschäften und Restaurants nicht infrage. Eine neue Ruhephase wäre für viele Geschäfte und Restaurants, die bereits monatelang geschlossen waren, verheerend, sagt Altmaier. Zum Artikel

Erste Corona-Fälle bei Athleten im Olympischen Dorf. Zuvor war ein Offizieller aus dem Ausland positiv getestet worden. Für die Athleten wurde umgehend 14 Tage Quarantäne angeordnet. Der britische Gesundheitsminister wurde ebenfalls positiv getestet. Er zeigt milde Symptome. Zum Artikel

Impfen beim Ikea. Wenn die Menschen nicht zur Impfung kommen, dann kommt die Impfung eben zu den Menschen - zum Beispiel auf einem Möbelhaus-Parkplatz in Berlin. Zum Artikel (SZ Plus)

Freier Wähler in Untersuchungshaft: Masken-Skandal oder Justizirrtum? (SZ Plus)

Das hat heute viele interessiert

Was die Pandemie mit dem Immunsystem gemacht hat. Wie sonst nie im Sommer erkranken derzeit reihenweise Kinder und Erwachsene an Atemwegsinfekten. Was das über die Abwehrkräfte nach Monaten mit Masken und Abstand aussagt. Zum Artikel

"Eine der schäbigsten Steueroasen der Welt." Erst wanderten sie nach Dubai aus und lobten dort die angebliche Freiheit, jetzt kehren deutsche Influencer zurück. Ausgerechnet nachdem Bundesminister Scholz den Ankauf von Steuerdaten aus dem Emirat genehmigt hat. Gibt es einen Zusammenhang? Zum Artikel

Tour de France: Gesten wie bei Lance Armstrong. Während Gelb-Träger Tadej Pogacar auch die letzte Hürde meistert und Wout Van Aert das Zeitfahren gewinnt, prägt der Umgang mit Doping-Ermittlungen die letzten Tour-Tage - was steckt hinter der Razzia beim Bahrain-Victorious-Team? Zum Artikel

Zu guter Letzt

Wie sähe eine Welt ohne Streit aus, Michel Friedman? Der Publizist und Moderator im Interview ohne Worte über Deutschlands Antisemitismus, Annalena Baerbock und das Corona-Management der Regierung. Zum Artikel