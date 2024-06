Hohe Wahlbeteiligung bei Parlamentswahl in Frankeich zeichnet sich ab. Bis 17 Uhr gaben fast 60 Prozent der Wähler ihre Stimme ab, das sind knapp 20 Prozentpunkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt bei der Parlamentswahl vor zwei Jahren. Präsident Macron hatte nach der Europawahl Neuwahlen ausgerufen. Nun malt sich der rechtsnationale Rassemblement National (RN) Chancen auf eine Mehrheit in der Parlamentskammer und den Posten des Premierministers aus. Die zweite und entscheidende Wahlrunde ist am 7. Juli. Zum Artikel

Orbán kündigt rechte Fraktion im EU-Parlament an. Die "Patriots for Europe" sollen aus der ungarischen Fidesz, der FPÖ in Österreich und der tschechischen Ano bestehen. Für die Bildung einer neuen Fraktion wären Abgeordnete aus mindestens vier weiteren EU-Staaten nötig. Möglicherweise kommt auch die AfD als Koalitionspartner infrage, die kürzlich aus der rechten europäischen ID-Fraktion ausgeschlossen wurde. Von Montag an übernimmt Ungarn außerdem für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. Zum Artikel

Chrupalla und Weidel als AfD-Parteivorsitzende wiedergewählt. Auf dem Parteitag in Essen inszeniert sich das Führungsduo betont harmonisch. Die Parteikrisen der vergangenen Monate werden kaum angesprochen. Vor der Halle protestieren Zehntausende gegen die in Teilen rechtsextreme Partei. Am Samstag gibt es Sitzblockaden, bei Zusammenstößen mit gewaltbereiten Demonstranten werden 28 Polizisten verletzt. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV SPD-Chef Klingbeil für neues Sondervermögen zur Stärkung der Wirtschaft. Der SPD-Vorsitzende bringt als Alternative zu einem Lockern der Schuldenbremse ein milliardenschweres Sondervermögen zur Stärkung der Wirtschaft ins Spiel. "Der BDI hat gerade ein Sondervermögen für Investitionen vorgeschlagen. Die SPD wäre sofort bereit, darüber zu reden", sagt Klingbeil im SZ-Interview. Außerdem glaubt er an den Fortbestand der Ampel und daran, dass die SPD mit Scholz als Kanzlerkandidaten auch die nächste Bundestagswahl gewinnen kann. Zum Interview (SZ Plus)

Wahlen in Iran: Reformer Peseschkian trifft in der Stichwahl auf den Hardliner Dschalili. In der ersten Runde der iranischen Präsidentschaftswahl liegt der einzige Reformer unter den Kandidaten knapp vor seinen ultrakonservativen Kontrahenten. Die Wahlbeteiligung liegt allerdings nur bei rund 40 Prozent. Die Entscheidungen in dem international isolierten Land trifft ohnehin Ayatollah Chamenei, der oberste Führer. Zum Artikel

MEINUNG Die Präsidentschaftswahl in Iran ist eine Farce (SZ Plus)

Lemke plant "nationalen Wiederherstellungsplan" für die Natur. Bundesumweltministerin Lemke will in einem Beteiligungsprozess bis 2026 die konkrete Umsetzung des "Nature Restoration Law" der EU erarbeiten. Gemeinsam mit Kommunen, Landwirten und Naturschützern sollen Maßnahmen festgelegt werden, um mit der Reparatur von Ökosystemen zu beginnen. Zum Interview (SZ Plus)

Alles zur Fußball-EM

DFB-Elf erreicht EM-Viertelfinale. Bundestrainer Nagelsmann schickt seine Mannschaft beim 2:0 gegen Dänemark auf eine kalkulierte Emotionstour. Vom irren Pointengewitter dieses Abends erhofft sich die DFB-Delegation nun einen Effekt wie bei der WM 2006. Zum Artikel (SZ Plus)

Titelverteidiger Italien verliert gegen die Schweiz. Selten hat eine italienische Mannschaft mit weniger Leidenschaft gespielt als beim Achtelfinal-Aus gegen die Schweiz. Der Trainer beklagt den schlechten Zustand, in dem der Titelverteidiger zur EM fuhr – doch auch er selbst hat nicht zur Besserung beigetragen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages