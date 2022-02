Nachrichten am 17. Februar 2022

Enorme Windgeschwindigkeiten, aber eine Sturmflut blieb aus: Donnerstagmorgen auf der Insel Wangerooge in der Nordsee.

Von Simon Sales Prado

Was heute wichtig war

Orkan fegt über Deutschland. Das Orkantief Ylenia sorgt am Donnerstag für Hunderte Einsätze von Polizei und Feuerwehren. Die Bahn stellt Teile ihres Verkehrs ein, Schulen werden geschlossen, einige Straßen gesperrt. In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt fordert der Sturm zwei Todesopfer. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine: Biden befürchtet russische Invasion in den nächsten Tagen. Die Gefahr sei "sehr hoch", so der US-Präsident. Nato-Generalsekretär Stoltenberg zeigt sich besorgt über Verstöße gegen die Waffenruhe in der Ostukraine und äußert die Sorge, dass Russland dies als Vorwand für einen Angriff auf die Ukraine nutzen könnte. Russland weist derweil den stellvertretenden US-Botschafter aus und fordert Washington auf, alle Truppen aus Ost- und Mitteleuropa abzuziehen. Zum Artikel

Frankreich zieht sich aus Mali zurück. Frankreich war seit 2013 in Mali, um Milizen der Organisationen IS und al-Qaida zu bekämpfen. Seit der Machtübernahme des Militärs 2020 hatten sich die Beziehungen stark verschlechtert. Nun zieht Paris Konsequenzen und beendet den Einsatz. Der Abzug betrifft zwei französisch geführten Missionen, an denen 14 europäische Länder sowie Kanada beteiligt sind - Deutschland zählt nicht dazu. Zum Artikel

Ermittlungen gegen Zugführer nach S-Bahn-Unglück. Nachdem zwei S-Bahnen bei München am Montag zusammengestoßen waren, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen einen der beiden Triebwagenführer. Nach derzeitigem Stand soll der Fahrer ein Haltesignal überfahren haben. Allerdings könne bisher auch technisches Versagen noch nicht ausgeschlossen werden, so die Ermittler. Zum Artikel

Außerdem wichtig:

Aktuelles zur Corona-Krise

Wie lange die Booster-Impfung schützt. Auch nach der dritten Spritze lässt die Wirkung irgendwann nach. Eine neue Auswertung der US-Seuchenschutzbehörde CDC zeigt: Wie sehr sie nach mehreren Monaten vor schweren Verläufen schützt, unterscheidet sich je nach Variante und hängt von Faktoren wie Gesundheitszustand, Alter oder Immunkompetenz ab. Sicher aber ist: Der Schutz vor Hospitalisierung und Notfallbehandlung ist nach der dritten Impfdosis höher als nach der zweiten. Zum Artikel (SZ Plus)

Studie: Viele Omikron-Ansteckungen trotz Vierfach-Impfung. Daten aus Israel deuten auf einen eher geringen Zusatznutzen einer vierten Corona-Impfdosis beim Schutz vor Omikron-Ansteckungen hin. Zwar sei bei Geimpften mit einer vierten Dosis eines mRNA-Impfstoffs der Antikörperspiegel wie kurz nach dem Booster wiederhergestellt worden, allerdings seien Durchbruchsinfektionen verbreitet gewesen, heißt es in dem noch nicht von externen Fachleuten geprüften Paper des israelischen Teams. Ältere und gefährdete Gruppen würden am ehesten von einer vierten Dosis profitieren. Zu den Corona-Meldungen

Zu guter Letzt

"Currywurst ist eine Institution". Tierische Wurst hat kein gutes Image mehr - obwohl viele Menschen sie insgeheim lieben. Wie viel Wurst ist im Rahmen einer gesunden Ernährung in Ordnung? Die Ernährungswissenschaftlerin Christine Brombach verrät es - und erzählt auch, warum sie nie Bärchenwurst kaufen würde. Zum Artikel (SZ Plus)