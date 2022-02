Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Das Wichtigste zum Coronavirus

Europa öffnet, Deutschland debattiert. Während die Corona-Restriktionen in immer mehr Ländern fallen, sendet die Bundesregierung widersprüchliche Signale: Bundeskanzler Scholz sieht noch keinen Spielraum für Lockerungen, FDP-Chef Lindner dagegen stellt sich an die Spitze derer, die die strengen Kontaktbeschränkungen zügig abschaffen wollen. Intensivmediziner warnen jedoch vor diesem Schritt. Zum Artikel

MEINUNG Lasst uns endlich über ein Ende der Corona-Regeln streiten. Wann ist der Punkt erreicht, an dem das Virus zum allgemeinen Lebensrisiko gehört? Die Diskussion darüber haben die Menschen nötig - gerade jetzt, mitten in der Omikron-Welle. Zum Kommentar

WHO sieht Europa vor möglichem Corona-"Endspiel". Wegen der vielen Impfungen und einer natürlichen Immunisierung habe Europa eine gute Chance, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Die Ständige Impfkommission spricht sich für eine zweite Booster-Impfung für gesundheitlich besonders gefährdete und exponierte Gruppen aus. Zudem empfiehlt die Stiko den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Novavax für Menschen ab 18 Jahren. Corona-Meldungen im Überblick

Fragen und Antworten: Warum die Ständige Impfkommission für bestimmte Bevölkerungsgruppen eine Viertimpfung empfiehlt

Was das RKI zur Impfbereitschaft von Menschen mit Migrationsgeschichte herausgefunden hat. Alter, Bildung und Einkommen beeinflussen das Impfverhalten deutlich mehr als die Herkunft, das hat das RKI bei Befragungen im Rahmen des Impfmonitorings festgestellt. Sprachbarrieren wirken sich aber negativ auf die Impfquote aus: Je weniger gut jemand Deutsch spricht, desto weniger wahrscheinlich ist diese Person geimpft. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

Moskau erteilt Deutscher Welle Sendeverbot. Der Sender muss sein Büro in Moskau schließen, die Korrespondenten das Land verlassen. Damit reagiert der Kreml auf das Aus für den russischen Staatssender RT in Deutschland. Befürchtet wird, dass die russischen Behörden auch gegen Korrespondenten weiterer deutscher Medien vorgehen könnten. Die Auseinandersetzung erhöht die Spannungen vor dem Russlandbesuch von Kanzler Scholz. Der will in der Ukraine-Krise künftig stärker in Erscheinung treten - und hat dafür bereits ein Treffen mit Frankreichs Präsident Macron vereinbart. Zum Artikel

Anführer des "Islamischen Staates" ist tot. Bei einem US-Militäreinsatz im Nordwesten Syriens kommt Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi ums Leben. Dieser war seit 2019 der Anführer des IS - als Nachfolger von Abu Bakr al-Bagdadi. US-Präsident Biden sagt, er habe den Einsatz angeordnet. Zum Artikel

EZB-Chefin Lagarde bleibt in der Zinsfrage hart. Die Inflationsrate in der Euro-Zone lag im Januar bei 5,1 Prozent. Das ist der höchste Wert seit Gründung der Währungsunion vor mehr als 20 Jahren. Die Europäische Zentralbank setzt ihre Nullzinspolitik dennoch fort. Eine Leitzinserhöhung in diesem Jahr erscheint allerdings nicht mehr ausgeschlossen. Zum Artikel

Olympia-Eröffnung: Pechstein und Friedrich tragen deutsche Fahne. Die 49 Jahre alte Eisschnellläuferin und der 31-jährige Bobfahrer führen das deutsche Team am Freitag in Peking an. Gewählt werden die deutschen Fahnenträger jeweils zur Hälfte von den Athletinnen und Athleten des deutschen Teams und von Fans per Internet-Abstimmung. Zum Artikel

Getötete Polizisten in Kusel: Anzeichen auf finanzielles Motiv verdichten sich. Nach und nach kommen mehr Details zu den 38 und 32 Jahre alten Verdächtigen ans Licht. Bei der Durchsuchung von Lagerräumen findet die Polizei tonnenweise tiefgefrorenes Wildfleisch, außerdem Unterlagen, die darauf schließen lassen, dass der 38-Jährige in kurzer Zeit etwa 40 000 Euro verdient hat. Der Anwalt des 32-Jährigen hat beantragt, den Haftbefehl gegen seinen Mandanten auszusetzen. Dieser habe nicht geschossen, auch an den Einnahmen aus der Wilderei habe er nicht direkt verdient, er sei nur eine Hilfskraft gewesen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Das hat heute viele interessiert

Wo ist Olaf Scholz? Während Macron und Johnson fleißig mit Putin telefonieren, hält sich der Bundeskanzler bedeckt. Er werde "bald" nach Moskau reisen, sagt er im ZDF, einen genauen Termin nennt er nicht. Eine wichtigere Rolle im Konflikt zwischen Russland und Ukraine könnte nun ein anderes Land einnehmen. Zum Artikel

Donald Trump schweißt seine Kritiker zusammen. Eine überparteiliche Gruppe von Senatoren arbeitet an einer Wahlrechtsreform. Nur wollen die Demokraten viel weitreichendere Änderungen als die Republikaner. Und Trump bereitet längst sein Comeback vor. Zum Artikel

SZ-Serie "Ein Anruf bei...": Die haben uns einfach einen Elfmeter hingelegt. Der Pizzabäcker Shademan Souri aus Gießen hatte kurzfristig Ärger mit der Uefa, wegen seiner Pizza "Champignons League". Jetzt ist die Sache gegessen, und es ist glasklar, wer der Sieger ist. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Wenn die Maske fällt. Ex-Trump-Berater Rudy Giuliani singt angeblich kostümiert im US-Fernsehen. Sarah Connor liebt ihren Sohn mehr als Sand und Channing Tatum fühlte sich "wie das fette Kind am Buffet". Zu den Leute-Meldungen