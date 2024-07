Kanadische Trainerin nach Drohnen-Spionage suspendiert. Weil sie das Training der neuseeländischen Fußballerinnen aus der Luft beobachteten, muss das Team aus Kanada auf seine Trainerin und zwei weitere Betreuer verzichten. Die Fifa untersucht das Chaos beim Fußball-Auftaktspiel zwischen Marokko und Argentinien. Zum Olympia-Liveblog

Obamas unterstützen Harris' Kandidatur. Der Ex-US-Präsident erklärt, er und seine Frau Michelle täten alles dafür, dass die bisherige Vizepräsidentin die Wahl im November für die Demokraten gewinne. Sie habe die "Vision, den Charakter und die Stärke, die dieser kritische Moment erfordert". Zum Liveblog zur US-Wahl

Harris zu Leid in Gaza: "Ich werde nicht schweigen". Nach einem Treffen mit dem israelischen Premier Netanjahu versichert die US-Vizepräsidentin und mutmaßliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, an der Seite Israels zu stehen. Das Land dürfe sich verteidigen, es gehe aber um die Frage, wie es das tue. Und es sei an der Zeit, den Krieg zu beenden. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: WHO schickt eine Million Dosen Polio-Impfstoff in den Gazastreifen

ZF will bis zu 14 000 Stellen streichen. Der Autozulieferer aus Friedrichshafen plant, bis zum Jahr 2028 jeden vierten Arbeitsplatz in Deutschland abzubauen. Die meisten sollen in der Produktion wegfallen, aber auch in der Forschung und Entwicklung sowie der Verwaltung soll gespart werden. Der Betriebsrat kündigt an, sich zu wehren. Zum Artikel

EU gibt Erlöse aus Russland-Vermögen für Ukraine frei. Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigt eine Überweisung in Höhe von 1,5 Milliarden Euro an, die in Verteidigung und Wiederaufbau fließen sollen. Amnesty fordert eine Untersuchung des Einsatzes von Landminen in der Ukraine. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Lage an der Front: Der täglich aktualisierte Überblick in Karten - Tag 884 (SZ Plus)

Bedingungsloses Grundeinkommen macht nicht gesünder. In den USA haben 1000 Menschen drei Jahre lang jeweils 1000 Dollar pro Monat zur freien Verfügung bekommen. Zwei Studien zeigen nun: Ihre Gesundheit hat sich dadurch nicht verbessert, sie bewarben sich insgesamt für weniger Jobs und arbeiteten im Schnitt etwas weniger. Einen "Massenexodus aus der Arbeitswelt" habe es aber nicht gegeben, sagen die Wissenschaftler. Zum Artikel (SZ Plus)

