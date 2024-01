MEINUNG Aus dem Urteil ergeben sich Lehren für den Umgang mit der AfD (SZ Plus)

SZ schätzt Zahl der Demonstranten in München auf fast 160 000. Wie viele Menschen haben am Sonntag tatsächlich gegen die AfD demonstriert? Die Zahlen von Polizei und Organisationen unterscheiden sich erheblich. Die SZ hat nachgerechnet. Zum Artikel (SZ Plus)

Solarindustrie schlägt Alarm. Führende deutsche Hersteller von Photovoltaik-Modulen fordern wegen der starken Konkurrenz aus China staatliche Förderung und drohen damit, abzuwandern. Gesetzlich müsse vorgeschrieben werden, dass es etwa für Privatleute einen Bonus gibt, wenn sie auf ihr Dach europäische Produkte bauen. Zum Artikel (SZ Plus)

Viele Tote und Verletzte nach russischen Luftangriffen auf die Ukraine. Kiew, Charkiw und andere Orte in der Ukraine werden schwer getroffen. Russland habe 41 Raketen abgefeuert, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Offenbar konnte fast die Hälfte davon die Luftverteidigung durchdringen. Ein Grund könnte sein, dass der ukrainischen Armee die teure Munition für Luftabwehrsysteme wie Patriot oder Iris-T ausgeht. Zudem hat die russische Armee inzwischen wohl auch Wege gefunden, die ukrainische Flugabwehr zu überfordern und zu umgehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Experten befürchten durch GDL-Streik Kosten in Milliardenhöhe. Sechs Tage lang will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer den Zugverkehr lahmlegen. Von diesem Dienstagabend an soll der Schienengüterverkehr stillstehen, ab zwei Uhr nachts dann auch der Personenverkehr. Das trifft nicht nur Millionen Reisende, auch viele Firmen bekommen dadurch erhebliche Probleme. Bei einem mehrtägigen Streik geraten eng getaktete Lieferketten schnell aus dem Tritt. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Hoffnungen Hüller, Wenders und Çatak fürs Oscars nominiert. Für ihren Auftritt im französischen Drama "Anatomie eines Falls" schafft es Hüller in die Königinnenkategorie "beste Hauptdarstellerin". Das dürfte sie nun endgültig auch international zum Star machen. Der Regie-Veteran Wenders ist mit "Perfect Days" als bester internationaler Film nominiert, ebenso wie Çatak mit dem deutschen Drama "Das Lehrerzimmer". Zum Artikel (SZ Plus)

Musikproduzent Farian ist tot. Mitte der 1970er-Jahre stieg er ins Pop-Geschäft ein und wurde bald zu einem der international erfolgreichsten Musikproduzenten Deutschlands. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Bands Boney M. und Milli Vanilli. Der große kulturelle Aneigner vergaß nie, dass Popmusik auf Deutsch Schlager heißt. Nun ist Farian im Alter von 82 Jahren gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Alles zum Krieg im Nahen Osten

21 israelische Soldaten bei Gefecht im Gazastreifen getötet. Beim Einsturz zweier von Palästinensern beschossener Häuser kommen so viele israelische Soldaten wie bei keinem anderen Vorfall seit Beginn der Bodenoffensive ums Leben. Zum Liveblog

Netanjahu will Kämpfe im Gazastreifen ungemindert fortsetzen. Der israelische Ministerpräsident gerät mit seiner kompromisslosen Haltung zunehmend unter Druck. Angehörige der Geiseln werfen ihm vor, zu wenig für die Freilassung ihrer Verwandten zu tun. Und auch international wächst die Kritik an der Regierung. Für Berichte über das Angebot einer zweimonatigen Waffenruhe an die Hamas gibt es keine Bestätigung. Zum Artikel

MEINUNG Wer an zwei Staaten denkt, muss zunächst über Sicherheit reden (SZ Plus)