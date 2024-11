Scholz zeigt sich verhandlungsbereit bei Termin für Neuwahl. In Budapest sagt der Bundeskanzler, er sei offen für Diskussionen über einen früheren Termin der Neuwahl. Bislang beharrte er auf März. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Merz fordert vom Kanzler, kommenden Woche die Vertrauensfrage zu stellen. Zum Liveblog zum Aus der Ampel

Habeck will Kanzlerkandidat der Grünen werden. Der Wirtschaftsminister hat offiziell verkündet, dass er sich als Spitzenkandidat der Grünen bewerben will. Überraschend kommt das nicht, und in der Partei ist nicht jeder begeistert. Mit den designierten neuen Parteichefs aus dem Habeck-Lager wird die Partei künftig stark auf den Vizekanzler zugeschnitten. Zum Artikel

Renten sollen um etwa 3,5 Prozent steigen. Im kommenden Jahr wird die Erhöhung wohl geringer ausfallen als in diesem Jahr – das geht aus dem neuesten Rentenversicherungsbericht hervor. Wie stark die Renten tatsächlich steigen, entscheidet sich im Frühjahr, wenn das Bundeskabinett den Prozentsatz festlegt. Von der Schätzung der Rentenversicherung kann es Abweichungen geben. Zum Artikel

Mutmaßlicher Rädelsführer der linksextremen Szene festgenommen Johann G. wird der Leipziger Gruppe um die verurteilte Studentin Lina E. zugerechnet. Er war seit 2020 untergetaucht. G. gilt Staatsschützern als Kopf der linksradikalen „Hammerbande“ – so nennen die Ermittler die Gruppe, die immer wieder gezielt Jagd auf vermeintliche und tatsächliche Rechtsextreme gemacht und mehrere Menschen teils schwer verletzt haben soll. Zum Artikel

UN: Fast 70 Prozent der Gaza-Toten sind Frauen und Kinder Die Zahlen deuteten auf eine systematische Verletzung des Völkerrechts hin, heißt es in einem Bericht der Vereinten Nationen. Die US-Regierung sieht in letzter Zeit eine leichte Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Antisemitische Attacken in Amsterdam Rund um ein Fußballspiel gibt es gewaltsame Ausschreitungen und mehrere Verletzte. Israels Präsident spricht von einem „Pogrom“. Der Außenminister reist in die Niederlande, seine Regierung lässt Israelis von dort ausfliegen. Die Bürgermeisterin von Amsterdam verurteilt das "antisemitische Verhalten", der niederländische König entschuldigt sich. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen