Nachrichten am 16. September 2022

SZ am Abend

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Christina Rebhahn-Roither

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Streit um Finanzierung eines Nachfolgers für das Neun-Euro-Ticket. Bund und Länder steuern bei den Gesprächen zur Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket auf einen heftigen Streit zu. Bei einer für Montag angesetzten Sonderverkehrsministerkonferenz wollen die Länder Bedingungen für eine Nachfolgelösung nennen. Einem Vorbereitungspapier zufolge sind sie überhaupt nur dann zu Verhandlungen über ein neues Ticket bereit, wenn der Bund dem Nahverkehr weitere Hilfsgelder in Milliardenhöhe zusagt. Zum Artikel (SZ Plus)

Schüler müssen sich doch nicht freitesten. Der Bundesrat hat das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Nach Widerstand aus den Ländern verpflichtet sich die Bundesregierung allerdings, das Gesetz innerhalb von drei Wochen zu entschärfen. Die Pflicht zum Freitesten nach einer Corona-Infektion und bei einem Verdacht soll dadurch entfallen - allerdings erst einige Tage nach Inkrafttreten des Gesetzes. Zum Artikel

Orbáns Regierung erschwert Schwangerschaftsabbrüche. In Ungarn ist nun eine Regelung in Kraft getreten, dass Frauen vor einer Abtreibung per Ultraschall den Herzschlag ihres Fötus anhören müssen. Die rechtsextreme Partei Mi Hazánk (Unsere Heimat), hatte das Gesetz eingebracht, die Regierungspartei Fidesz hatte die Vorlage über Nacht beschlossen und schon am nächsten Morgen im Gesetzesblatt veröffentlicht. Zum Artikel

Scholz: Treuhandverwaltung von Rosneft war "unumgänglich". Der Bundeskanzler verspricht für den Raffinerie-Standort Schwedt Investitionen von 825 Millionen Euro, um ihn zu sichern, wenn kein russisches Öl mehr geliefert wird. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hält die Treuhandverwaltung für einen schweren Fehler. Zum Liveblog

Klimawandel hat Monsunregenfälle verstärkt. Noch immer stehen große Teile Pakistans unter Wasser, fast 1500 Menschen sind bei den Überschwemmungen ums Leben gekommen. Ein Forscherteam hat eine statistische Analyse der Wetterdaten vorgenommen, die ergeben hat, dass es sich um ein Jahrhundertereignis handelte. "Unsere Erkenntnisse legen nahe, dass der Klimawandel eine wichtige Rolle in diesem Ereignis gespielt hat", so die Hauptautorin der Attributionsstudie. Die Wissenschaftler warnen allerdings davor, die Schuld an der Katastrophe allein dem Klimawandel zu geben. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Alles zum Krieg in der Ukraine

Generalstaatsanwalt von Luhansk und seine Stellvertreterin bei Explosion getötet. Im russisch kontrollierten Gebiet Luhansk in der Ostukraine sind nach örtlichen Angaben hochrangige Mitglieder der von Moskau gelenkten Separatisten bei einem Anschlag getötet worden. Der Chef der Luhansker Separatisten macht die Regierung in Kiew für den Anschlag verantwortlich. Der Berater des ukrainischen Präsidenten, Mychajlo Podoljak, weist hingegen eine Beteiligung zurück. Zum Liveblog

US-Geheimdienste und ihre Rolle im Krieg. Die USA unterstützen die Ukraine nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Geheimdienst-Informationen. Die Ukraine unterstützen, ja, einen Weltkrieg riskieren, nein, das ist in etwa die Idee. Die engere Zusammenarbeit mit US-Experten könnte den ukrainischen Truppen am vergangenen Wochenende nicht unwesentlich dabei geholfen haben, mit Wucht und Präzision östliche Teile des Landes zurückzuerobern. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele Leser interessiert

MEINUNG Flicks Laufsteg für die Weihnachts-WM. Ein 20-Jähriger wird überraschend nominiert, ein scheinbar Ausgemusterter lebhaft gewürdigt: Der Bundestrainer setzt beim Aufgebot für die letzten Tests vor der Katar-WM unerwartete Zeichen. Zum Kommentar

Skorpione mit Verstopfung bleiben länger Single. In Cambridge wird Forschung ausgezeichnet, die zuallererst zum Lachen ist. Preise gibt es unter anderem für einen Tratsch-Algorithmus und eine Studie zum richtigen Drehen von Türknäufen. Zum Artikel

Der Kampf um die Superbatterie hat begonnen. Schnelleres Laden, größere Reichweite, geringere Brandgefahr: Eine neue Akku-Technologie soll dem E-Auto zum Durchbruch verhelfen. Die Frage ist nur, wer diese Feststoffbatterien dann bauen wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter letzt

Schön bissig. Beim australischen Back to Back Theatre machen Menschen mit Behinderung große Bühnenkunst. In Oslo erhalten sie dafür nun den Ibsen-Preis. Zum Artikel (SZ Plus)