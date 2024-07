Gipfel in Washington: Nato will Ukraine Weg ins Bündnis ebnen. Die Allianz bekräftigt die Solidarität mit dem von Russland angegriffenen Land. Aus Moskau und China kommt scharfe Kritik an der Abschlusserklärung. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Russland nennt weitreichende US-Waffen in Deutschland "ernste Bedrohung"

Regierung will Steuerbelastung bei Paaren gerechter verteilen. Die Bundesregierung will die Steuerzahler vor heimlichen Steuererhöhungen bewahren – und eine gerechtere Verteilung in Partnerschaften erreichen, indem die Steuerklassen III und V abgeschafft werden. Zum Artikel

Jugendschutz: Lauterbach will "begleitetes Trinken" und Lachgas verbieten. Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren dürfen in Gaststätten Alkohol trinken, wenn eine sorgeberechtigte Person dabei ist. Der Gesundheitsminister will das stoppen – und noch zwei weitere Verbote durchsetzen. Zum Artikel

Frankreich: Brand in Kathedrale von Rouen gelöscht. Schreckmoment in der Hauptstadt der Normandie: Im großen Turm der Kathedrale brennt es plötzlich in 120 Metern Höhe. Aber die Feuerwehr kann die Flammen ersticken. Zum Artikel

EM-Aus der Niederlande: Es brodelt bei Oranje. Nach dem späten 1:2 gegen England fokussiert sich der niederländische Ärger auf Schiedsrichter und VAR. Allerdings bleibt auch die Erkenntnis, dass die Gruppe während des Turniers zusammengewachsen ist – und eine große Zukunft vor sich hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: