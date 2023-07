Nachrichten am 12. Juli 2023

SZ am Abend

Am Ende zeigte sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (ganz rechts) doch zufrieden - im Bild mit dem britischen Premier Rishi Sunak, US-Präsident Joe Biden, der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Jens Stoltenberg.

Was heute wichtig war.

Von Nadja Lissok

Alles zum Krieg in der Ukraine

Nato-Gipfel ist beendet. Zum Abschluss des zweitägigen Treffens in Vilnius äußert sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij doch noch versöhnlich. Er hatte bis zuletzt für den Start des Beitrittsprozesses und einen Zeitplan gekämpft. Zumindest muss die Ukraine, wenn es so weit ist, nicht das offizielle Aufnahmeverfahren der Nato durchlaufen, verspricht Generalsekretär Stoltenberg. Zum Artikel (SZ Plus)

Fast die Hälfte der in Deutschland lebenden Ukrainer möchte länger bleiben. Etwa eine Million Menschen sind vor dem Krieg nach Deutschland geflohen. Eine große Befragung erfasst ihre Lebensumstände und zeigt, dass mehr Frauen und Männer als bei der letzten Umfrage vor einem Jahr langfristig hier leben wollen. 18 Prozent der Befragten sind erwerbstätig, zwei Drittel der ukrainischen Geflüchteten sagten, dass sie bald arbeiten wollen. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

EU-Parlament stimmt für umstrittenes Naturschutzgesetz. Das Gesetz soll als Teil des Green Deal die Mitgliedsstaaten verpflichten, 20 Prozent ihrer Landflächen zu renaturieren. Die konservative EVP lehnte den Gesetzentwurf ab, weil ihrer Auffassung nach damit der Landwirtschaft geschadet und die Nahrungsmittelversorgung gefährdet wird. Nun müssen EU-Parlament und EU-Staaten die endgültige Fassung des Gesetzes aushandeln. Zum Artikel (SZ Plus)

Schleswig-Holstein: Ex-Ministerpräsidentin Heide Simonis ist tot. Die SPD-Politikerin war erst vergangene Woche 80 Jahre alt geworden. Sie war die erste Ministerpräsidentin eines Bundeslandes. Zum Artikel

Lauterbach stellt Hilfe für Long-Covid-Patienten vor. Der Bundesgesundheitsminister will 41 Millionen Euro für die Erforschung und Information über die Folgeerkrankung nach einer Covid-Infektion zur Verfügung stellen. Experten gehen von etwa zwei Millionen Betroffenen in Deutschland aus. Im Januar hatte Lauterbach noch ein 100-Millionen-Euro-Programm angekündigt, das allerdings Streichungen im Bundeshaushalt 2024 zum Opfer fiel. Zum Artikel

Welthungerbericht: Lage hat sich deutlich verschlechtert. Im vergangenen Jahr waren zwischen 690 und 783 Millionen Menschen von Hunger bedroht, schätzen Experten. Das sind 122 Millionen Menschen mehr, als in Prognosen vor Covid und dem Krieg in der Ukraine erwartet worden waren. Das Ziel der Weltgemeinschaft, die Nahrungsknappheit bis 2030 zu besiegen, wird immer unrealististischer. Zum Artikel

Schriftsteller Milan Kundera ist gestorben. Sein bekanntestes Werk ist der Roman "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins". Kundera schrieb zahlreiche weitere Romane, außerdem Lyrik, Essays und Theaterstücke. Jetzt ist der tschechisch-französische Schriftsteller im Alter von 94 Jahren gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Lindner legt Wachstumschancengesetz vor. Der Finanzminister hat sein seit Monaten angekündigtes Steuerpaket in die regierungsinterne Abstimmung gegeben. Es setzt auf eine üppigere Forschungsförderung, eine großzügigere Verlustverrechnung und Prämien für Firmen, die in klimafreundliche Technologien investieren wollen. Zum Artikel

