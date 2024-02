Deutschlandweit riesige Demos gegen Rechtsruck. Erneut haben in deutschen Städten Hunderttausende gegen die AfD und Rechtsextreme demonstriert. In Berlin kamen am Samstag laut Polizei mehr als 150 000 Menschen zusammen, die Veranstalter sprachen sogar von 300 000. Symbolisch bildeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Menschenkette unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer". Auch in Freiburg, Mainz, Dresden und weiteren Städten gab es Demonstrationen. Zum Artikel

Iran und USA führen Schattenkrieg im Nahen Osten. Am Freitag griffen die USA mehr als 85 Ziele in Syrien und Irak an, die von iranischen Revolutionsgarden genutzt werden. Am Samstag beschoss das Militär Stellungen der Huthi-Miliz in Jemen. Zuvor waren drei US-Soldaten bei Beschuss getötet worden. Die Luftschläge vom Wochenende dürften auch als Warnung Washingtons gemeint sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg im Nahen Osten: Nach Angriff auf Huthi: Iran kritisiert USA und ihre Partner scharf

Angriffe auf Ziele in Irak und Syrien: Warum Biden Langstreckenbomber um die halbe Welt fliegen lässt (SZ Plus)

Lindner spricht sich gegen Sondervermögen aus. Braucht es mehr Geld, um der Wirtschaft zu helfen? Wirtschaftsminister Habeck findet Ja, deshalb schlug er am Donnerstag im Bundestag ein Sondervermögen vor. Der Finanzminister hält nichts davon. Er glaubt, durch mehr Freiheit und weniger Vorgaben des Staates würden sie sich von selbst zukunftsfähig ausrichten. Zum Artikel (SZ Plus)

Experten irritieren Störungen der GPS-Navigation. Im Ostseeraum ist seit Dezember 2023 immer wieder die Satelliten-Navigation großflächig beeinträchtigt - bis in den deutschen Luftraum hinein. Deutsche Sicherheitsforscher, Luftfahrtexperten und Militärs verfolgen die GPS-Störungen ziemlich genau. Ein konkreter Verdacht fällt dabei auf Russland. Zum Artikel

Verantwortungsgemeinschaft für Alleinstehende soll 2025 kommen. Das Modell ist nicht als Alternative zur Ehe gedacht, sondern könnte Vorteile für Alleinerziehende oder Senioren haben. Für sie soll damit zum Beispiel ein Auskunftsrecht gegenüber Ärzten ermöglicht werden. Bundesjustizminister Marco Buschmann sieht wachsenden Bedarf für ein solches Modell. Zum Artikel

Biden gewinnt Vorwahlen in South Carolina. Ernsthafte Rivalen hat der amtierende US-Präsident hier nicht, er erhält gut 96 Prozent der Stimmen. Vizepräsidentin Kamala Harris lobt die Arbeit ihrer Regierung warnt vor dem Schlimmsten, sollte Trump mit seiner Nähe zu Extremisten und Diktatoren noch einmal im Oval Office sitzen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Etwa 150 Orte betroffen: Dutzende Tote bei Waldbränden in Chile