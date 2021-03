Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von David Wünschel

Das Wichtigste zum Coronavirus

Braun hält Reisen im August für realistisch. Der Kanzleramtschef rechnet schon im Mai mit positiven Effekten des Impfens und der wärmeren Temperaturen, sodass Reisen im Sommer wieder möglich sein könnten. Osterurlaub sei jedoch bei den momentanen Entwicklungen nicht verantwortbar. Zum Artikel

Corona-Daten: Deutschland steuert im Blindflug durch die Pandemie. Nie zuvor haben Daten den Alltag und die Gesundheit von Millionen Menschen so massiv geprägt wie in der Corona-Krise. Doch sie werden auch nach einem Jahr Pandemie nur stümperhaft gesammelt und kommuniziert. Warum? Zum Artikel (SZ Plus)

Hunderte Menschen feiern auf Münchens Plätzen. Mit den Temperaturen steigt die Feierlaune der Münchner: Am Wochenende kommt es zu zahlreichen Polizeieinsätzen gegen Ansammlungen auf öffentlichen Plätzen. Zum Artikel

Das Wochenende kompakt - Was außer dem Coronavirus noch wichtig war

Myanmar: Soldaten ermorden mehr als 100 Zivilisten. Tag des Tötens am Tag der Streitkräfte: Während sich die Junta mit Gästen aus dem Ausland feiert, ermorden Soldaten überall im Land mehr als 100 Zivilisten, darunter einen fünfjährigen Jungen. Ein Bürgerkrieg wird immer wahrscheinlicher. Zum Artikel

EXKLUSIV Was das deutsche Unternehmen MAN mit den Trucks des Militärs zu tun hat. Die Militärjunta in Myanmar schlägt friedliche Demonstrationen brutal nieder. Die Soldaten fahren meist mit Lastern eines chinesischen Herstellers vor - dessen Großaktionär ist ein deutsches Traditionsunternehmen. Ein Lehrstück über Moral und Verantwortung im globalen Handel. Zum Artikel (SZ Plus)

Österreich: Korruptionsstaatsanwaltschaft setzt Kurz unter Druck. Ermittler haben Chats rekonstruiert, die zeigen, wie in der ersten Amtszeit von Österreichs Kanzler Kurz Posten vergeben wurden. Die Opposition wittert Postengeschacher, Korruption und Sexismus. Zum Artikel

Biden könnte den Sozialstaat massiv ausbauen. Der US-Präsident, den US-Senator Bernie Sanders einst als mutlosen Mann der Mitte schmähte, überrascht die Amerikaner mit Hilfsleistungen, die vor Kurzem als unmöglich gegolten hätten. Und er plant noch viel mehr. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche U21 wahrt alle Chancen aufs EM-Viertelfinale. Beim 1:1 gegen die Niederlande wirkt die deutsche Mannschaft lange unterlegen und gerät durch einen Torwartfehler in Rückstand - bis Stürmer Lukas Nmecha zum Ausgleich trifft. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat am Wochenende viele interessiert

Mehr Geld wäre irgendwie besser. Unser Autor will nicht gierig erscheinen, aber Aktienmärkte brechen Rekorde und er wäre da doch gerne mal dabei. Also versuchte er sein Glück in der Welt der ETFs und Kryptowährungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Gottschalk wirkt wie aus der Zeit gefallen. Auf dem Jurysessel von DSDS erscheint der Bohlen-Nachfolger etwas ausgebremst, aber noch weit souveräner als die Mitjuroren. Sein Vorgänger kündigt auf Instagram quietschgesund Großes an. Zum Artikel

"Löw hat meine Seele berührt". Spaniens früherer Weltklasse-Mittelfeldspieler Xavi über den Einfluss des Bundestrainers auf den deutschen Fußball, prägende Aufeinandertreffen und seine Idee, wo er sich Löw in Zukunft vorstellen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Auf dieser Seite sehen Sie ein glückliches blondes Kind". Der Ikea-Katalog ist zurück - als Hörbuch. Und die große Frage ist: Was kommt als Nächstes? Zum Artikel